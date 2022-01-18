Çin'de yapılan yeni bir araştırma şekerli içeceklerin beyin fonksiyonlarını bozduğunu ortaya koydu.

Yeni araştırma: 'Şekerli içecek' beyni vuruyor

Çin’de yapılan yeni araştırma, çocukların haftada bir su bardağı (250 mililitre) şekerle tatlandırılmış içecek tüketmesinin beyne zarar verdiğini ortaya koydu. 6-12 yaş aralığındaki 7 bin çocuk üzerinde yapılan çalışmada, 1 su bardağı şekerli içecek tüketen çocukların beyin fonksiyonlarının yüzde 30, 2 su bardağı tüketen çocukların beyin fonksiyonlarının ise yüzde 60 etkilendiği görüldü. Araştırmayla ilgili detaylı bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu miktarlar arttıkça ortaya daha kötü bir tablo çıktığını belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Muhammed Keskin araştırmayı şöyle değerlendirdi: 'Haftada 250 mililitre (1 bardak) tatlandırılmış içecek tüketen çocukların beyin fonksiyonları %30 oranında, 2 bardak tüketenlerin ise %60 oranında bozuluyor. Şekerle tatlandırılmış içecekleri, haftada 250 mililitre (bir su bardağı) oranında tüketen çocukların sorun çözme kapasitesi, hatırlama kapasitesi, hazırlıklı olma, bir işi başlatma kapasitesi ve bunun gibi birçok beyin fonksiyonlarının değerlendirildiği testler, bu içecekleri hiç tüketmeyen çocuklara göre ciddi oranda daha düşük sonuçlar vermiş. Meyve suyu yerine meyve tercih edin. Gazlı ve soğuk çay gibi içecekleri çocuklarınıza vermeyin.'

Özetle şeker, çocukların beynin fonksiyonlarını ciddi oranda etkiliyor. Şekerle tatlandırılmış içeceklerden kastımız ise gazlı içecekler ve soğuk çaylar. Meyve sularını kastetmiyoruz. Çünkü meyve suları zaten şeker içeriyor. Ancak normalde meyve oldukça faydalıyken, yüksek oranda lif ve birçok vitamin içeriyorken, meyve suyu haline geldiğinde tüm liflerini kaybediyor. Bu nedenle meyve suyundan vitamin beklentimiz olmamalı. Buradaki asıl endişemiz, içerisine şeker eklenmemiş olsa bile, früktoz içeriyor olması” dedi.

Şekerin, vücuda yağdan daha çok zarar verdiğini aktaran Doç. Dr. Keskin, “Vücudumuz için yağlanma açısından yağ mı şeker mi daha zararlıdır derseniz, şekerin daha zararlı olduğunu söyleyebilirim. Tükettiğimiz yağlar, özellikle de zeytinyağı, yağlanmayı geciktirir. Yağ tüketimi, vücuttaki yağ üretimini baskılar. Fakat şeker, oksidandır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yağa ve kahverengi yağ dokusuna dönüşür. Organların çevresinde birikir ve kalp damar hastalığı açısından risklidir” diyerek sözlerini noktaladı.