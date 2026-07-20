CHP’li Emir’den yine bildik teraneler! İzmit'teki yolsuzluğa ve rüşvete de arka çıktılar!

İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinen CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir, soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e güvendiklerini belirtti. Emir, "Buradan sormak istiyorum, hiçbir AKP'li belediye başkanına bir sabah vakti bir usulsüzlük iddiasıyla operasyon yapmak, 20-30 kişiyi toplayıp gözaltı yapmak, başkan dahil tutuklamak hiç aklınıza gelmiyor mu? Bu ülkede sadece CHP'liler mi suç işleme isnadıyla karşı karşıya?" sorularını yöneltti.

ÖZEL’E RANDEVU TALEBİ GELMEDİ

Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin, henüz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'e bir randevu talebi gelmediğini belirterek, "Ama şunun da altını çizmek isteriz, terörün kalıcı bir biçimde bitirilmesine dönük olarak vatandaşlarımızın vicdanının kabul edeceği, 86 milyonun içine sindireceği bir süreci elbette ki yaşama geçirmeliyiz" dedi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te 34 kişinin hayatını kaybettiği "canlı bomba" saldırısını anımsatan Emir, saldırıyı yapanları kimin azmettirdiğinin, onlara kimin lojistik destek sağladığının bugüne kadar aydınlatılamadığını dile getirdi. Emir, aynı şekilde terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili de hala bilinmezliklerin olduğunu ifade etti.

AMAÇ, CHP'Yİ TARTIŞTIRMAK

İstinafın, CHP'nin "mutlak butlan" kararını Yargıtay'a gönderdiğini hatırlatan Emir, bunun, adli tatile bir gün kala yapıldığını söyledi. Emir, dosyanın görüşülmesinin eylül ayına kaldığını kaydederek "Bitmez arkadaşlar, eylülde de bitirmezler. Amaç, CHP'yi tartıştırmak." diye konuştu. Kararın bir gün geleceğini dile getiren Emir, "Bir gün o karar gelecek ama hepinizin de bildiği gibi geç gelen adalet, adalet olmayacak." ifadesini kullandı.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Emir, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Özgür Özel liderliğinde yeni bir parti kurulacağına" yönelik iddiaların sorulması üzerine bu süreçle ilgili kasten yalanlar üretildiğini ileri süren Emir, kendilerinden duyulmayan hiçbir şeyin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Emir, "Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır ama önümüzde sizlerle paylaşacağımız bir tarih en azından bugün için söz konusu değildir" dedi.

OLANAKLI DEĞİL

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin düzenlemelere yönelik nasıl bir tavır alacaklarının sorulması üzerine Emir, tavırlarının netleşmesi için "çerçeve yasanın" içeriğinin netleşmesi gerektiğini belirtti. "Çerçeve yasanın içeriğini bırakın, sahibinin kim olduğu dahi henüz belli değildir." diyen Emir, "Dolayısıyla kimin getirdiği, kimin hazırladığı, kimin kime verdiği, kimin kimle nerede görüşeceği henüz belli olmayan bir çerçeve yasayla ilgili bizim bugünden yorum yapmamız akıl dışıdır, olanaklı değildir." dedi. Yasa hazırlığıyla ilgili süreçte "usul eksikliği" bulunduğunu savunan Emir, şu ifadeleri kullandı: "Bu saate kadar Sayın Meclis Başkanı'ndan bize, Sayın Genel Başkanımıza dönük olarak bir randevu talebi olmamıştır ama şunun da altını çizmek isteriz, terörün kalıcı bir biçimde bitirilmesine dönük olarak vatandaşlarımızın vicdanının kabul edeceği, 86 milyonun içine sindireceği bir süreci elbette ki yaşama geçirmeliyiz. Komisyon raporumuzda ve Komisyon sürecimizde ısrarla söylediğimiz ve muhataplarımızın da kabul ettiği gibi demokratikleşmeyle, hukuk devletinin güçlendirilmesiyle ilgili gereken adımların eşzamanlı olarak atılacağına dönük, orada herkes, tüm partiler kendini bağlamıştı. Dolayısıyla bu meseleye oradan da yaklaşılması lazım."