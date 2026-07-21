Son hali, herkesi duygulandırdı! Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk defa görüntülendi

Türk sinemasının usta oyuncularından Bilge Zobu, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, objektif karşısına geçen Zobu'nun neşeli hali dikkat çekti. Videoda, oyuncunun Yeşilçam döneminden yer aldığı film sahnelerine de yer verildi. 1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Nuri Bilge Zobu, tiyatroya 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Evlenme" oyunuyla adım attı. Adana Şehir Tiyatrosu'ndaki çalışmalarının ardından 1958 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, uzun yıllar sahnede ve beyaz perdede izleyiciyle buluştu. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı birçok yapımda rol alan Zobu, özellikle "Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazındı. Ayrıca Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Milyarder, Namuslu, Çıplak Vatandaş ve Zübük gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde de rol aldı.