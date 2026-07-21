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Son hali, herkesi duygulandırdı! Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk defa görüntülendi

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Son hali, herkesi duygulandırdı! Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk defa görüntülendi

"Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bilge Zobu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. 1932 doğumlu sanatçının son hali sevenlerini duygulandırırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

#1
Foto - Son hali, herkesi duygulandırdı! Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk defa görüntülendi

Türk sinemasının usta oyuncusu Bilge Zobu, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Bilge Zobu, 1932'de İstanbul'da doğdu, 1956'da tiyatroya başladı ve 1958'de İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı. Zobu, 'Kapıcılar Kralı' filmindeki Zafer Bey karakteriyle tanındı; Hababam Sınıfı, Tosun Paşa gibi birçok Yeşilçam filminde rol aldı.

#2
Foto - Son hali, herkesi duygulandırdı! Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk defa görüntülendi

Türk sinemasının usta oyuncularından Bilge Zobu, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, objektif karşısına geçen Zobu'nun neşeli hali dikkat çekti. Videoda, oyuncunun Yeşilçam döneminden yer aldığı film sahnelerine de yer verildi. 1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Nuri Bilge Zobu, tiyatroya 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Evlenme" oyunuyla adım attı. Adana Şehir Tiyatrosu'ndaki çalışmalarının ardından 1958 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, uzun yıllar sahnede ve beyaz perdede izleyiciyle buluştu. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı birçok yapımda rol alan Zobu, özellikle "Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazındı. Ayrıca Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Milyarder, Namuslu, Çıplak Vatandaş ve Zübük gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde de rol aldı.

#3
Foto - Son hali, herkesi duygulandırdı! Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk defa görüntülendi

Bilge Zobu, sinemanın yanı sıra tiyatro kariyeriyle de adından söz ettirdi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 2006 yılında emekli olmasına rağmen konuk oyuncu olarak sahne almaya devam eden sanatçı, uzun yıllar "Lüküs Hayat" müzikalinin değişmeyen oyuncuları arasında yer aldı. Seslendirme çalışmalarıyla da sanat hayatına katkı sundu.

#4
Foto - Son hali, herkesi duygulandırdı! Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk defa görüntülendi

Yıllar sonra paylaşılan görüntülerde Bilge Zobu'nun sağlık durumunun iyi olduğu görülürken, usta sanatçının son hali Yeşilçam hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

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