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Gündem Trump'tan İran’a yeni tehdit: Öldürdükleri her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecekler...
Gündem

Trump'tan İran’a yeni tehdit: Öldürdükleri her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecekler...

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Trump'tan İran’a yeni tehdit: Öldürdükleri her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecekler...

ABD'nin haydut Başkanı Trump yaptığı son açıklama ile bir kez daha İran’ı tehdit ederken aynı zamanda savaşın uzayacağı sinyalini de verdi. ABD askerlerinin sanki İran'a saldırı sırasında değil de tatilde öldürüldüğü izlenimi uyandıran açıklamasında Trump "İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek" ifadelerini kullanırken aynı dakikalarda İran’dan yeni bir saldırı haberi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ı sert biçimde tehdit etti. ABD’nin asker kayıplarının açıklanandan daha fazla olduğu iddialarının ardından yeni bir açıklama yapan Trump, "İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek" dedi.

Trump, Netanyahu için de “ABD'de bulunduğu sürece asla tutuklanmayacak" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

Trump’ın açıklama yaptığı dakikalarda İran, Humeyn şehrine ABD tarafından yeni bir saldırı düzenlediği duyurdu. İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 19.00’da Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, maddi hasara dair ise incelemelerin devam ettiği açıklandı.

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