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Gündem Yunan yine kaşınıyor! Kıbrıs'a gel de al boyunun ölçüsünü
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Yunan yine kaşınıyor! Kıbrıs'a gel de al boyunun ölçüsünü

Yeniakit Publisher
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Yunan yine kaşınıyor! Kıbrıs'a gel de al boyunun ölçüsünü

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünde Atina yönetiminden haddini aşan skandal bir hamle geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı provokatif açıklamada tarihi gerçekleri ters yüz ederek Türkiye'yi ve adadaki şanlı Türk varlığını haince hedef aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünde Atina yönetiminden skandal bir hamle geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'yi ve adadaki Türk varlığını hedef aldı.

ÖNCE TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Tarihi gerçekleri ters yüz etmeye çalışan Yunan Bakan, paylaşımında 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nı hedef alarak "Kıbrıs sorunu yasa dışı işgal meselesi olmaya devam ediyor. Lefkoşa, Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

SONRA KÜSTAH BİR TEHDİT SAVURDU

Açıklamalarının devamında provokasyonun dozunu iyice artıran Dendias, tehdit boyutuna taşıyarak haddini aşan ifadeler kullandı. Dendias, "Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız nettir. Son gelişmelerin ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır" dedi.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Türkiye, 1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile tesis edilen garantörlük haklarını kullanarak, Ada'daki anayasal düzeni ve Türk halkının varlığını korumak üzere 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi.

Kıbrıs'ta Türkler ve Rumların ortak olduğu 1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti", Ada'yı Yunanistan'a bağlamak isteyen Rumların, silah zoru ile Türkleri önce devletten atması ardından da Kıbrıslı Türklere yönelik öldürme, sürgüne gönderme, kamplarda yaşamaya zorlama faaliyetleri sonucu 1963 yılında çöktü.

 

1963'ten 1974 yılına kadar Kıbrıs Türklerine yönelik başta EOKA terör örgütü olmak üzere bazı Rum devlet görevlilerinin de karıştığı öldürme eylemleri sonucu 30 binden fazla Kıbrıslı Türk, can güvenlikleri olmadığı için 100'ün üzerinde köyü terk etmek zorunda kalarak, etrafı Rum silahlı güçleri ile çevrili izole kamplarda yaşamaya zorlandı.

Yunanistan'daki askeri cunta tarafından desteklenen EOKA lideri Nikos Sampson'un, "Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Başpiskopos III. Makarios'u devirmek amacıyla 15 Temmuz 1974'te yaptığı askeri darbe sonucunda Ada'da yaşayan Türklerin durumu daha da kötüleşti.

Darbe sonucu meşru Cumhurbaşkanı III. Makarios meselenin iç mesele olmadığını ilan ederek, garantör ülkelere (Türkiye, Yunanistan ve İngiltere) duruma müdahale etme çağrısı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs'a denizden çıkarma, havadan da indirme harekatı yaparak, Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'na mensup "Mücahitler" ile birleşti.

Kıbrıs'ta Türk varlığını güvence altına alan Mehmetçik, Rumların ateşkesi bozması ve ateşkes görüşmelerinin başarısız olması sonucu 14 Ağustos 1974'te ikinci harekatı başlattı.

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