Korsan ABD'den küstah abluka! İran gemilerini hedef aldılar!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bölgeyi kana bulamak için her fırsatı kollayan işgalci ABD ordusu, uluslararası hukuku hiçe sayarak İran'a yönelik başlattığı haydutça deniz ablukasında yeni bir kalleşliğe imza attı. Terör devleti ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Arap Denizi'nde konuşlandırdığı şer filolarıyla İran limanlarına yönelik giriş çıkışları engellemek amacıyla sivil ticari gemileri zorbalıkla durdurduğunu utanmadan ilan etti.
ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 7 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS Boxer (LHD 4)" amfibi hücum gemisinin gece ve gündüz Arap Denizi'nden uçuş operasyonlarını desteklediği aktarıldı.
İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu 7 ticari gemiyi yeniden yönlendirdi ve 1 gemiyi de İran limanlarından çıkışlarını veya girişlerini engellemek için etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında faaliyet gösteren ABD askeri unsurlarına ait fotoğraflara da yer verildi.
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