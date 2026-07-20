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Gündem İran'da patlama! ABD'nin Şiraz kentini hedef aldığı iddiaları bölgeyi alarma geçirdi!
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İran'da patlama! ABD'nin Şiraz kentini hedef aldığı iddiaları bölgeyi alarma geçirdi!

Yeniakit Publisher
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İran'da patlama! ABD'nin Şiraz kentini hedef aldığı iddiaları bölgeyi alarma geçirdi!

Orta Doğu'da sular durulmazken, İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinden gelen patlama haberi bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Şiraz’ın kuzey batı bölgesinde kulakları sağır eden büyük bir patlama sesi duyuldu.

İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Şiraz’ın kuzey batısında patlama sesi duyuldu.

Haberde, patlama sesinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, ilk gelen bilgilerin ABD’nin Şiraz’a saldırı düzenlediği yönünde olduğu belirtildi.

Öte yandan Şiraz’daki patlamaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflarda, kentten dumanlar yükseldiği görüldü.

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