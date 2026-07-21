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Kalacak mı gidecek mi? Lemina'nın durumu kesinleşti

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Kalacak mı gidecek mi? Lemina'nın durumu kesinleşti

Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Mario Lemina ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Galatasaray'da Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanıyor.

#1
Foto - Kalacak mı gidecek mi? Lemina'nın durumu kesinleşti

DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞTÜ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan sorunun ardından devreye girdi. Dursun Özbek, Mario Lemina tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

#2
Foto - Kalacak mı gidecek mi? Lemina'nın durumu kesinleşti

Sarı-kırmızılılarda Lemina ile aradaki pürüzlerin çözülmek üzere olduğu belirtildi. Lemina, aradaki pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Lemina'nın, imzayla birlikte Avusturya kampına dahil edilmesi bekleniyor.

#3
Foto - Kalacak mı gidecek mi? Lemina'nın durumu kesinleşti

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Galatasaray, Mario Lemina ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya çok yakın" dedi.

#4
Foto - Kalacak mı gidecek mi? Lemina'nın durumu kesinleşti

SEZON PERFORMANSI Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

#5
Foto - Kalacak mı gidecek mi? Lemina'nın durumu kesinleşti

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