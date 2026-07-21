Kalacak mı gidecek mi? Lemina'nın durumu kesinleşti
Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Mario Lemina ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Galatasaray'da Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Mario Lemina ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Galatasaray'da Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanıyor.
DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞTÜ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan sorunun ardından devreye girdi. Dursun Özbek, Mario Lemina tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılarda Lemina ile aradaki pürüzlerin çözülmek üzere olduğu belirtildi. Lemina, aradaki pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Lemina'nın, imzayla birlikte Avusturya kampına dahil edilmesi bekleniyor.
Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Galatasaray, Mario Lemina ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya çok yakın" dedi.
SEZON PERFORMANSI Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
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