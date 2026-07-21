KGM yola çıkacakları uyardı! TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 21 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-15.km.leri arasında Akyazı Kavşağı-Erenler Kavşağı mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş-geliş şeklinde sağlanmaktadır. D-100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağına girişler ve otoyoldan çıkışlarda trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülecektir.)

Aydın Denizli Otoyolunun 6-9.km.leri arasında üst yapı çalışmalarından dolayı Denizli istikameti 08.07.2026 ile 23.07.2026 tarihlerinde güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacaktır. Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik Aydın istikametinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolunun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak (2 gidiş, 2 geliş) sağlanmaktadır.

TAG Otoyolunun 0-2.km.leri arası Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 16.07.2026-15.11.2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 26. km. sinde bulunan Araklı Tünelinin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 21.07.2026-22.07.2026 tarihleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49.km.leri arasında sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-Yalova-1.Bölge Hududu Yolu Devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29-31 arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak; trafik akışı Bursa- Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar İl Sn. - Konya Devlet yolunun 12-15 km. arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 25-32.km.leri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.