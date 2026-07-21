Aşırı mutluluk yüzünden hastaneye kaldırıldı!

Kızının düğününde yaşadığı yoğun sevinç sonrası fenalaşan 65 yaşındaki kadına, yapılan incelemelerde nadir görülen "mutlu kalp sendromu" tanısı konuldu. Olay, tıp dergisi *Oxford Medical Case Reports*'ta yayımlandı.

Kızının düğününde yaşadığı yoğun mutluluğun ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan 65 yaşındaki kadın, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, yapılan incelemelerde kadının "mutlu kalp sendromu" olarak bilinen nadir bir kalp rahatsızlığı geçirdiğini belirledi.

Oxford Medical Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, kadın düğünden sonraki üç gün boyunca göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşadı. İlk değerlendirmede kalp krizinden şüphelenilse de yapılan tetkiklerde kalp damarlarını tıkayan herhangi bir pıhtıya rastlanmadı.

Bunun yerine, kalbin sol karıncığında balonlaşma tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun ani ve yoğun mutluluğun kalp üzerinde oluşturduğu stres nedeniyle gelişen Takotsubo kardiyomiyopatisi (TTS) ya da diğer adıyla "mutlu kalp sendromu" olduğunu açıkladı.

Uzmanlara göre, aşırı mutluluk veya yoğun olumlu duygular da tıpkı büyük üzüntüler gibi kalp üzerinde ciddi strese neden olabiliyor. Genellikle "kırık kalp sendromu" olarak bilinen hastalığın daha nadir görülen bu türü, bildirilen Takotsubo vakalarının yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor.