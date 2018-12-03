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Yeni annelere müjde! Devlet teşviki 7 bin 376 liraya yükseldi

Yeni annelere devlet yardım teşviki yükseldi. Doğum yardımı, süt parası, kreş yardımı gibi ödeneklere yarım gün çalışma desteği de eklenince toplam yardım teşviki 7 bin 376 liraya yükseldi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
Yeni annelere müjde! Devlet teşviki 7 bin 376 liraya yükseldi

Yeni annelere 300 ila 600 lira doğum yardımı, 149 lira süt parası ve iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu desteklere yarım gün çalışma ödeneği de eklendi. Toplam teşvik 7 bin 376 liraya yükseldi.

Çalışan kadınlar çocuk sahibi olduklarında devlet maddi destek sağlıyor. Ayrıca çocuk sahibi kadınların iş hayatında istihdamını artırmak için de uygun koşullar sağlanmaya devam ediliyor. Çocuklu annelerin mevcut işlerine devam etmesi ya da yeni bir işe girip çalışabilmesini desteklemek adına bu kapsamda devlet tarafından annelere 6 farklı ödeme yapılıyor.

1- İlk çocukta 300 TL

Devlet tarafından çocuklu çalışan anneye belli oranlarda doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımıyla anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira ödeniyor. Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması, kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.

2- Süt parası

İkinci ödeme yardımı ise devlet tarafından doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak veriliyor. Annelere sağlanan süt parası desteği aynı kalmıyor, her yıl yeniden hesaplanarak güncel bir rakam belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı.

3- Doğum izni ödemesi

Çalışan annelerin doğumdan sonra izin hakkı bulunuyor. Bu dönemde anneler işe gidemedikleri süre boyunca maaşından mahrum kalmasın diye, üçüncü destek olarak doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Çalışan kadının maaşına göre rapor parası olarak en az 5 bin 50 lira ödeniyor.

4- Yarım güne tam maaş

Dördüncü destek kapsamında ise sigortalı çalışan tüm kadınlar, annelik izni sonrasında birinci doğumda 2, ikinci doğumda 4, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938 lirayı devlet, İŞKUR aracılığıyla ödeyecek.

5- Bin 15 Lira kreş yardımı

Çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan beşinci fırsat ise kreş desteği. Düzenleme, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Artık anneler ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Düzenlemeye göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse devlet bin 15 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış var.

6- İşbaşı fırsatı

İşsizliğin önüne geçilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak İŞKUR tarafından hayata geçirilen projeyle küçük çocuğu olan çalışan annelere 400 TL bakım desteği verilecek. Kurs ve mesleki eğitim programlarına katılan kadınlara ayrıca günlük 70 TL cep harçlığı veriliyor. Bu destek, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yaşayan ve istenilen koşulları yerine getiren ailelere sağlanacak.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. yeni annelere müjde
  6. devlet teşvik

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun21 dk önce
    "çalışan" yani bu ülke için "hayırlı evlat" yetiştirmek yerine kendi cukkasını doldurmaya ÇALIŞAN anne. "dindar nesil" söylemlerine binaen ana baba hakkını hiçe sayıp onları huzurevine dehleyerek para kazanmaya ÇALIŞAN. sahi, ana baba hakkını hiç hesaba katmayan nesil nasıl "dindar nesil" olacak? benim eşim azla iktifa edip çocuklarını devlete yük etmiyor, onları "aile terbiyesiyle" yetiştiriyor diye mi benden kesilep paralarla çukkasını doldurmaya ÇALIŞAN kadınlar destekleniyor?
  • sıtkısıtkı25 dk önce
    çalışmayana sabır çalışana bir tane daha.
  • AhmetAhmet27 dk önce
    Hükümetemi yanarsın, Akitemi!. Biri kadını yuvasından nasıl uzaklaştırırım?, diğeride; sanki hükümet iyi bihalt etmiş gibi Çalişan kadına MÜJDe diyor.Bu kafayla gidersek askere, ..... alırız teskere....
  • uyan tcuyan tc38 dk önce
    bu paralar kendi cebinizdenmi çıkıyor sonrada vergi ver onu ver bunu ver milletten istiyorsunuz. kendi maaşlarınızdan kesip verin kardeşim bu paralar hazinenin paraları milletin vergileri. böyle çar çur edin sonrada para yok kasada her şeye dövize % 80 zam yapın. böyle idaremi olur.
  • ADANALIADANALI47 dk önce
    ÇALISAN ANNE CALISAN ANNE BU NE YAA O ANNEDE BİZİMKİ NEEBAKANLIKTA ÇALISANLAR KENDİLERİNE GÖRE KANUN ÇIKARIYORLAR YAZIK COK YAZIKK SANKİ BABASININ HAYRINA CALISIYORR.BAKAN SADECE BAKIYORR CALISANIN DOĞURDOGU COCUKTA BİZİMKİ O.COCUMU
  • mehmet mehmet 49 dk önce
    iyide çalışan anne derken evinde çalışan annelerin hakkı ne olacak,zaten dışarıdaçalışan annelerin madden çalıştığı için geliri var.
  • YaşasınYaşasın55 dk önce
    elektriği çalıyoz, avratada bu kadar para verirlerse bu kış çocukları 13 leriz...
  • Ahmet OrhanAhmet Orhan1 sa önce
    Bu annelerden değil çalışmayan annelerden oy alıyorsunuz. Ev hanımlarını destekleyin. Çalışan zaten para alıyor.
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