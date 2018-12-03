Yeni annelere müjde! Devlet teşviki 7 bin 376 liraya yükseldi

Yeni annelere 300 ila 600 lira doğum yardımı, 149 lira süt parası ve iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu desteklere yarım gün çalışma ödeneği de eklendi. Toplam teşvik 7 bin 376 liraya yükseldi.

Çalışan kadınlar çocuk sahibi olduklarında devlet maddi destek sağlıyor. Ayrıca çocuk sahibi kadınların iş hayatında istihdamını artırmak için de uygun koşullar sağlanmaya devam ediliyor. Çocuklu annelerin mevcut işlerine devam etmesi ya da yeni bir işe girip çalışabilmesini desteklemek adına bu kapsamda devlet tarafından annelere 6 farklı ödeme yapılıyor.

1- İlk çocukta 300 TL

Devlet tarafından çocuklu çalışan anneye belli oranlarda doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımıyla anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira ödeniyor. Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması, kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.

2- Süt parası

İkinci ödeme yardımı ise devlet tarafından doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak veriliyor. Annelere sağlanan süt parası desteği aynı kalmıyor, her yıl yeniden hesaplanarak güncel bir rakam belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı.

3- Doğum izni ödemesi

Çalışan annelerin doğumdan sonra izin hakkı bulunuyor. Bu dönemde anneler işe gidemedikleri süre boyunca maaşından mahrum kalmasın diye, üçüncü destek olarak doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Çalışan kadının maaşına göre rapor parası olarak en az 5 bin 50 lira ödeniyor.

4- Yarım güne tam maaş

Dördüncü destek kapsamında ise sigortalı çalışan tüm kadınlar, annelik izni sonrasında birinci doğumda 2, ikinci doğumda 4, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938 lirayı devlet, İŞKUR aracılığıyla ödeyecek.

5- Bin 15 Lira kreş yardımı

Çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan beşinci fırsat ise kreş desteği. Düzenleme, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Artık anneler ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Düzenlemeye göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse devlet bin 15 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış var.

6- İşbaşı fırsatı

İşsizliğin önüne geçilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak İŞKUR tarafından hayata geçirilen projeyle küçük çocuğu olan çalışan annelere 400 TL bakım desteği verilecek. Kurs ve mesleki eğitim programlarına katılan kadınlara ayrıca günlük 70 TL cep harçlığı veriliyor. Bu destek, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yaşayan ve istenilen koşulları yerine getiren ailelere sağlanacak.