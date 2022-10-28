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Aktüel Yeni anayasa ne zaman çıkacak? Yeni anayasa çalışmaları başladı mı?
Aktüel

Yeni anayasa ne zaman çıkacak? Yeni anayasa çalışmaları başladı mı?

Milyonların merakla beklediği Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yeni anayasa ne zaman hazırlanır?

Yeniakit Publisher
2022-10-28 17:10:00 -
Yeni anayasa ne zaman çıkacak? Yeni anayasa çalışmaları başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “12 Eylül Anayasa'sının raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir” dedi.

Cumhurbaşkanı, “(Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği) Önümüzdeki hafta Meclise sunarak, tabii bir hak olan bu konunun ülke gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın, dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış, refah götürecek bir devrimin de adı olduğunun muştusunu tüm insanlıkla paylaşıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı, kimlik yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyasetini, inkar yerine kucaklama siyasetini ikame etmenin adıdır” dedi.

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