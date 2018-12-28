Yeni Akit'ten Aile Bakanlığı’na çok önemli sorular: Süresiz nafaka çalışmaları hangi aşamada?

Taha Emre Özdemir Ankara

yeniakit.com.tr’nin nafaka mağdurları ile yapılan röportaj haberlerinde süresiz nafakanın birçok problemi de beraberinde getirdiği açıkça gözler önüne seriliyor.

Boşanan çiftler arasında en çok anne ya da babalarından kopartılan çocuklar zarar görürken, aile mahkemeleri çocuğun velayetinin genellikle annesine verilmesi yönünde karar uyguluyor.

Birçok annenin çocuğu babasına karşı bir silah kullanırken, bu noktada baba çocuğunu yasalar kapsamında görmek isteyerek icra yoluna gidiyor. Yani bir insanlık ayıbı olan çocuk haczi yaşanıyor.

100 günlük icraat programında süresiz nafakanın düzenlenmesi yer alıyordu. Adalet ve Aile Bakanlığı Çalıştayından sonra bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Akit Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na soruyor:

Süresiz nafaka hususunda çalışmalar hangi aşamadadır? Bir insanlık utancı olan çocuk haczi ne zaman engellenecek?

Asgari ücretli ve işsizlerin nafaka borçları sürekli artmakta ve devamında hapis cezaları ile karşılaşmaktalar. Nafaka borcu yüzünden hapis cezası verilmesi yönünde de düzenleme yapılacak mı?

Süresiz nafakanın ikinci eş durumundaki kadınları mağdur etmesi önlenecek mi?

Sosyal devlet bir yoksulun geçimini ömür boyu diğer yoksulun sırtına yüklemeli midir?