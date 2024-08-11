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Gündem

Yeni Akit’i protestoya gelen provokatörden yüz kızartıcı itiraf! Eyüp Aksu’dan tacizci taksicilere kalkan

Yeniakit Publisher
2024-08-11 12:51:00 -

Daha önce Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği bir haber üzerinden Akit Medya binası önünde provokatif eylemlerde bulunup algı yapan operasyon çocuğu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, katıldığı bir programda tacizci taksicilere böyle kalkan oldu.

Megakent İstanbul'da taksi sorunu uzun zamandır çözülemezken İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da son dönemde yaptığı çıkış ve hamlelerle tartışmaların odağında yer alıyordu.

Aksu katıldığı canlı yayında skandal bir itirafta bulundu. Program sunucusunun "İBB'ye bir dava açtığınız ve taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi maddesinin kaldırılmasını talep ettiğiniz konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Aksu "Evet, doğru" yanıtını verdi.

"ŞOFÖRÜ MESLEKTEN İHRAÇ EDİN AMA..."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aksu yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek hamleyi ise şu sözlerle savundu; "Uygulama hatalı. Biz diyoruz ki bunu yapan şoförü meslekten ihraç edin, daha taksicilik yapmasın. Ama aracı trafikten men etme hakkına sahip değilsin. Buna itiraz ettik."

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Yorumlar

Neco

Taksicilerin başındaki maganda.taksicilerin ne olmasını beklersinizki.

Ahmet

Adam doğru söylemiş tacizciyi trafikten men edin. Taksinin ne şuçu var. Yeni akitten böyle başlık beklemezdim
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