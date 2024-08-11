Yeni Akit’i protestoya gelen provokatörden yüz kızartıcı itiraf! Eyüp Aksu’dan tacizci taksicilere kalkan

Megakent İstanbul'da taksi sorunu uzun zamandır çözülemezken İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da son dönemde yaptığı çıkış ve hamlelerle tartışmaların odağında yer alıyordu.

Aksu katıldığı canlı yayında skandal bir itirafta bulundu. Program sunucusunun "İBB'ye bir dava açtığınız ve taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi maddesinin kaldırılmasını talep ettiğiniz konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Aksu "Evet, doğru" yanıtını verdi.

"ŞOFÖRÜ MESLEKTEN İHRAÇ EDİN AMA..."



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Aksu yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek hamleyi ise şu sözlerle savundu; "Uygulama hatalı. Biz diyoruz ki bunu yapan şoförü meslekten ihraç edin, daha taksicilik yapmasın. Ama aracı trafikten men etme hakkına sahip değilsin. Buna itiraz ettik."