Yeni Akit'i hedef alan Odatv'nin 'Selçuk Özdağ'la ilgili haberine yalanlama

Asparagas haberleri ile daha önce birçok kez Türkiye gündemini karıştıran Odatv, ‘Yandaş medyada saldırı sessizliği’ başlığı ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı Yeni Akit’in görmediğini söyledi. Oysa Yeni Akit, saldırıyı manşetten ve Odatv, haberi girmeden saatler önce girdi.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Hastanede tedavi altına alınan Özdağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalleş bir saldırı üzerinden prim çıkartmaya çalışan karanlık Odatv ise saldırının Yeni Akit tarafından görülmediğine dair asparagas bir haber yayımladı.

Odatv'den Yeni Akit'le ilgili yalan haber

“Yandaş medyada saldırı sessizliği” başlığı ile “İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerin internet sayfalarında, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a dair haber yapılmadığı görüldü.” ifadelerinin kullanıldığı haberde Yeni Akit’in internet sitesinden ‘işlerine gelen’ kısmın görüntüsüne yer verdiler.

Odatv'nin haberinde yer verdiği haber sitemizden aldığı görüntü:

Oysa Odatv’nin haberinden saatler önce Yeni Akit, saldırıyı ana manşetten gördü.

Odatv’nin saat 16.57’de Yeni Akit’in saldırıyı görmediğine dair yaptığı haberi Yeni Akit, onlardan çok önce saat 13.57’de gördü.

Odatv'nin manşetten gördüğü haber saati 16.57;

Yeni Akit'in manşetten gördüğü haber saati 13.57;

Yalan haberde zirveyi bırakmayan Odatv'nin Yeni Akit'i hedef alan yalan haberiyle ilgili özür mesajı yayınlayıp yayınlamayacağı ise merak konusu değil!

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