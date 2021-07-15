Yeni Akit'e konuşan 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman ve eşi Ayşe Yaman'ın tevekkülü gıpta ettirdi

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti ancak bazı yaralar hala kapanmadı. Hainlerin açtığı silahla başından yaralanarak defalarca ameliyata giren ve 15 Temmuz gecesinden sonra bütün hayatı tepetaklak olan Mehmet Yaman da FETÖ’nün hayatını kararttığı binlerce kişiden sadece biri.

Kahraman ordumuzun içine sızan asker görünümlü teröristler, 15 Temmuz gecesi tanklarla şehir meydanlarına inmiş, jetlerle halkın üzerine bombalar yağdırmış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü (eski adıyla Boğaziçi Köprüsü) kapatmıştı.

Sela seslerini duyan Mehmet Yaman köprüye gitti

Bir gün önce televizyonları bozulan Mehmet Yaman da, hiçbir şeyden haberi olmadan okunan selalar ve siren sesleri üzerine komşularıyla birlikte köprüye gitti. Kızının ‘Gitme baba, vurulursun’ uyarısına rağmen, inanç ve cesaretle yola çıkan Yaman, ‘Kızım niye vurulacağım. Hem bu vatan bizim. O çıkmayacak bu çıkmayacak kim çıkacak. Bu gece biz çıkmazsak, siz bir daha namusunuzla dışarıya çıkamazsınız’ cevabını verdi.

"Müslüman görünüp kafir çıktılar"

Yeniakit.com.tr olarak üç aya yakın yoğun bakımda kalan ve eşinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışan kahraman Gazimiz Mehmet Yaman’ı ziyaret ettik. Konuşmakta zorluk çeken Gazi Mehmet Yaman, hayatını karartan FETÖ’ye lanetler okuyarak, “FETÖ denen şerefsiz milleti mahvetti. Müslüman görünüp kafir çıktılar. Biz zaten onun öyle olduğunu biliyorduk. Hiç sevmezdik onu. Allah onlara iki cihanda huzur vermesin.” dedi.

"FETÖ, İslam'ı sömürüyor"

Kanlı darbe girişiminin yaşandığı geceyi pek fazla hatırlayamayan ve beyninde hala şarapnel parçası bulunan Yaman, okunan selalar ve siren sesleri üzerine ‘Ne oluyor?’ diyerek komşularıyla beraber köprüye doğru yola çıktıklarını söyledi. Ordu içine sızan FETÖ’cü hainler tarafından başından vurulduğunu söyleyen Yaman, “İşin en kötü yanı ne biliyor musun? İçimizden çıkmış adamlar yaptı bunu. Müslüman görünen kafirler yaptı. İslam’ı sömürüyor bunlar.” ifadelerini kullandı.

"Rüyalarımda camilerde namaz kılıyorum"

15 Temmuz’dan önce elektrik malzemeleri satışı yapan ve darbeden sonra işini de kaybeden Gazi Yaman, “Tek sıkıntım yürüyemiyorum. Camiye cemaate gidemiyorum, çok üzülüyorum. Rüyalarımda hep camilere gidiyorum, camilerde namaz kılıyorum. Gözlerim görmüyor, seçemiyorum, Kur’an-ı Kerim okuyamıyorum çok üzülüyorum. Çok istiyorum ama okuyamıyorum.” diyerek camilere olan özlemini dile getirdi.

"Ben şehitlik istedim Rabbim gazilik nasip etti"

Kanlı darbe girişiminin yıl dönümüyle ilgili mesaj veren gazimiz, “Bu vatan bizim. Hainlere bırakmayacağız. Ezan dinmesin, bayrak inmesin vatan bölünmesin diye çıktık o gün. Darbe olduğunu bilmeden çıktık. Ben şehitlik istedim Rabbim gazilik nasip etti bana.” dedi.

Gazimizi çok yormadan, hasta eşine ve çocuklarına bakarak aslında sıkıntının en büyüğünü yüklenen eşi Ayşe Yaman ile konuştuk. Allah’a tam bir teslimiyetle yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlatan Yaman, eşinin eli, kulağı, gözü, her şeyi… Ev hanımı olan Ayşe Yaman, FETÖ’nün darbe girişiminden önce İslam’ı, şeriatı yaşamaya çalışan, düzenli ve mutlu bir hayatları olduğunu ancak 15 Temmuz gecesinden sonra hayatlarının tepetaklak olduğunu belirtti.

"Hastaneler o gece çok yoğun olduğundan eşimi sabaha karşı bulabildik"

15 Temmuz gecesinde evde olduğunu söyleyen Yaman o geceyi şöyle anlattı:

Bir gün önce televizyonumuz bozuktu. Cumhurbaşkanı’nın çağrısını da duymadık. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Eşim Kısıklı’ya gitmişti, aradım. ‘Her yeri kapatmışlar dönüyoruz’ dedi. İki üç saat geçti aradım, üçüncü aradığımda cevap verdi. O sıra vurulmuş, bir şeyler söylüyordu dili dönüyordu ama anlaşılmıyordu. Şeker hastalığı vardı, şekerinin yükselmiş olabileceği aklıma geldi. Sonra komşuyu aradık. ‘Vuruldu’ dedi. ‘Neresinden’ dedik. ‘Kulağından’ dedi. ‘Kulağıysa bir şey değil, diktirir geliriz’ dedik.

Vurulduğu yere gittik, o gece tüm hastaneleri aradık sabaha kadar bulamadık. En son sabah 7 buçuk 8’e doğru bir doktor telefonu açtı. Hastaneler o gece çok yoğun olduğundan telefonu açamamışlardı. Öldü diye kenara koymuşlar. O gece bütün doktorları da çağırmışlardı hastaneye. Bir tane bayan doktor ‘Bu kim’ demiş. ‘Mehmet Yaman’ demişler. ‘Durumu çok ağır, onu bırakalım’ deyince o doktor ‘Şansımızı deneyelim, beynini temizleyelim’ demiş ve ameliyata almış.

"15 Temmuz'dan sonra ilk defa 28 Nisan 2018’de eve çıktık"

Tam bir ay hastanede kaldıklarını, bir ay sonra eşinin duymaya başladığını ve sürekli ağladığını söyleyen Yaman, “Gözlerine kadar bantladılar. Beyninin 4’te 3’ü yoktu. 7 saatlik ameliyat geçirdi. Hala da şarapnel parçası var beyninde, alamadılar. Başka bir hastanede de bir aydan fazla yoğun bakımda kaldı. Her gün gidiyor 5 dakika cam ekrandan görüp geliyordum. Daha sonra 18 ay Amerikan hastanesinde kaldık. Hiç eve gelmedik. Vurulduğu geceden sonra ilk defa 28 Nisan 2018’de eve çıktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş bağlattı

Ümraniye’deki evlerine geldikten sonra da tedavi süreci devam eden Gazi Yaman’a Şubat 2017’ye kadar maaş bağlanmadığını öğreniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine maaş bağlanmadığını öğrenince derhal talimat veriyor ve Yaman çiftine maaş bağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastanede kendilerini aradığını ve evlerine ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Yaman, “Cumhurbaşkanımız Şubat’ın 2’sinde evimize geldi. Amerikan Hastanesinde küçük bir röportaj yaptık. O gece beni aradı. Cumhurbaşkanımız para almadığımızı öğrenince,’Nasıl böyle bir şey yaparsınız, nasıl gözden kaçırırsınız’ dedi. Bu konuşmanın ardından Fatma Betül Sayan geldi. Ondan sonra bize aylık bağlandı. 2016 Temmuz’da vuruldu, 2017 Şubat’ın 2’sinde maaş bağlandı. Cumhurbaşkanı devreye girince maaş bağlandı. O zamana kadar yardım bağlandığını hiç bilmiyorduk.” şeklinde konuştu.

CHP'lilerden 'Türkiye'yi siz mi kurtardınız' tepkisi

Beyninde şarapnel parçası bulunan ve yaşadığı zorlu süreçlerin ardından psikolojik olarak da çöken eşinin Erenköy’de tedavi gördüğünü söyleyen Yaman, orada yatan CHP'li hastaların, 'Göndermeseydin. Sen mi kurtardın, eşin mi kurtardı Türkiye'yi' diyerek kendilerine tepki gösterdiklerini belirtti.

"Yaşadıklarımızdan hiç pişmanlık duymadık"

15 Temmuz gecesi eşinin dışarı çıkmasıyla ilgili pişmanlık yaşayıp yaşamadıklarını sorduğumuz Ayşe Yaman, “Hiç keşke gitmeseydi demedim. Çünkü bu imtihan. O gece gitmeseydi, belki balkondan düşerdi. En azından gazi eşi oldum. Çocukluğumda babamın gazi arkadaşı vardı. 15-16 yaşındaydım. Hep ‘Ne kadar güzel gazi eşi olmak’ derdim. O zamandan beri gazi eşi olmayı isterdim. Rabbim bana nasip etti. Hiç pişman değilim. Hiçbir zaman ne isyan ettim ne bir şey. Ne yaşarsam yaşayayım, Rabbim bize bunu layık görmüş, bizi sevmiş dedim." dedi.

Gazi eşinin tevekkülü gıpta ettirdi

Allah’a tam bir teslimiyetle bağlı olan ve tevekkülü ile insanı gıpta ettiren Yaman, “Bütün sıkıntıların arkasında bir ferahlık var. Benim 6 buçuk yaşında kızım öldü, babasının yattığı yoğun bakımda yattı. Vefat etti, hiç isyan etmedim. Kızımı gelin eder gibi gönderdim. Rabbim bir tane evlat aldı iki tane evlat verdi. Rabbim mükafatımı verdi. Ben bunun da mükafatını vereceğine inanıyorum. Benim en büyük zenginliğim, kimseye muhtaç olmadım. Hiç dışarı çıkan bir insan değildim. Nereye gidersem eşimle giderdim. Çok sıkıntılar çektim, nereye nasıl gideceğimi bilemiyordum. Çok mücadele ettim. Bazı şeyleri dile döküyorsun da bazılarını dile dökemiyorsun. Elhamdülillah 3 tane çocuğum var. Kimseye muhtaç değilim. Her gün secdeye alnımı koyup Rabbime şükrediyorum. ‘Rabbim beni senden başka kimseye muhtaç etme’ diyorum. Etmedi de elhamdülillah.” diyerek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

"Cumhurbaşkanımızın gelmesi Mehmet'e moral olur"

5 yıldır zorlu tedavi süreçlerinden geçen eşinin mücadele umudunun tükendiğini söyleyen Yaman, kendilerini yeniden ziyaret etmek için söz veren Cumhurbaşkanımızı beklediklerini belirterek “Cumhurbaşkanımız beni arayarak ‘Yarın geleceğim kızım’ demişti. Ertesi gün gelini ve bir kızıyla geldiler, çayımızı içtiler. ‘Mehmet hastaneden çıksın söz yine geleceğim kızım’ dedi. Daha gelemedi. Rabbim bir vesile eder gelir belki, Mehmet’e de moral olur. Hastanede görüntülü konuşmuşlardı Mehmet’le, moral olmuştu.” dedi.

"Hayat müşterek, 20 sene o bize baktı şimdi biz ona bakıyoruz"

Yaşadığı sıkıntılardan şikayet etmeyerek hamd eden Ayşe Yaman, “Her karanlığın ardında bir aydınlık varmış. Bugünlerde geçecek. Hayat müşterek, 20 sene bize baktı. Şimdi biz bakıyoruz ona.” diyerek eşine olan vefasını gösterdi.

15 Temmuz'da vurulmadan önce Mehmet Yaman ve çocukları