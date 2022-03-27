Yeni Akit’e "Altın Basın" ödülü
Türkiye genelinde ulusal düzeyde yayın yapan Başkan Dergisi "2.Uluslararası Altın Basın Ödülleri" sahiplerini buldu. Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da "Altın Basın Ödülü" kategorisinde ödüle layık görüldü.
YENİ AKİT ANKARA
Türkiye genelinde ulusal düzeyde yayın yapan Başkan Dergisi "2.Uluslararası Altın Basın Ödülleri" sahiplerini buldu. Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da "Altın Basın Ödülü" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Ödülü takdim eden imtiyaz sahibi Cengiz Özbay; "Ülkemizin hassas süreçlerden geçtiği dönemlerde medya sektöründe görev yaptığınız alanda sorumlu habercilik merkezinde milli ve manevi değerlere saygılı, toplumda bütünleşen tarzınızdan
dolayı sizi tebrik ediyoruz. Seçici Kurul olarak; yukarıda arz ve ifade ettiğimiz gerekçeler ve bu örnek nitelikleriniz nedeniyle
şahsınıza kamu adına “Altın Basın Ödülü” takdim edilmesine karar verilmiştir." şeklinde konuştu.