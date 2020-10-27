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Gündem Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi Uğurlu’dan eleştirilere cevap: Sağlık Bakanlığı’nın sihirli değneği yok
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Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi Uğurlu’dan eleştirilere cevap: Sağlık Bakanlığı’nın sihirli değneği yok

Türkiye’nin koronavirüs salgınının önünü alamaması yönündeki eleştirilere değinen Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, “Hiçbir ülke önünü alamıyor. Sağlık Bakanlığının sihirli bir değneği yok.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:15:00 -
Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi Uğurlu’dan eleştirilere cevap: Sağlık Bakanlığı’nın sihirli değneği yok

 yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde gerçekten çok başarılı çalışmalar yaptı” diyen Uğurlu, Türkiye’nin koronavirüs salgınının önünü alamadığı yönündeki eleştirilere, “Hiçbir ülke önünü alamıyor. Sağlık Bakanlığının sihirli bir değneği yok. Netice itibariyle burada bütün vatandaşların el birliğiyle alacağı tedbirlerle bu iş düzelecek. Fahrettin Koca’nın sihirli bir derneği yok.” diye konuştu.

Vatandaşlarımızda bir sorumsuzluk büyüklüğü görüyoruz” vurgusu yapan Fatih
Uğurlu, insanların “Nasıl olsa 65 yaş üstü risk altında” diyerek rehavete kapıldığın ifade etti.

Fatih Uğurlu, dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden 1 milyon 300 bin kişi olduğunun altını çizerek, “Bu virüsten hayatını kaybedenlerin tamamı, ‘Nasıl olsa korona bana gelmez’ diyen insanlardı” ifadelerini kullandı.

Fatih Uğurlu, ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun salgın sürecindeki politikaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 500’ün üstündeki otobüsü beklettiğini söyledi.

Fatih Uğurlu’nun değerlendirmesini izlemek için:

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