Yeni Akit üzerinden PR yapmak isteyen Tuğba Özay suç duyurusunda bulundu!

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'çiftliğim yanıyor' diyerek ağlayarak video çeken ve felç geçirdiğini söyledikten birkaç gün sonra bir kuyumcu açılışında boy gösteren Tuğba Özay, Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve hala söndürülemeyen yangında 7 kişi hayatını kaybederken binlerce hayvan telef oldu. Son 7 gün içinde 38 ilde çıkan 163 orman yangınında vatandaşların evi, tarım arazileri, seraları küle döndü.

Tuğba Özay 'çiftliğim yanıyor' diyerek video çekti

Yangına müdahale devam ederken magazin dünyasında baldır bacak pozlarıyla bilinen Tuğba Özay, çektiği bir video ile gündeme geldi. Manavgat'taki çiftliği için ağlayarak video çeken Özay, hastaneden paylaştığı bir videoda da felç geçirdiğini söyledi.

'Felç geçirdim' dedi açılışa katıldı

Özay felç geçirdiğini söylemesinin ardından bir kuyumcu açılışında boy gösterdi. Tuğba Özay'ın açılıştaki görüntülerine birçok kesimden tepki yağdı. Sosyal medyada 'yalancılıkla' suçlanan Özay, kendisini eleştirenlere ateş püskürdü.

'Çiftliğim yanıyor' demesine rağmen çiftliğinin sapasağlam kaldığı öğrenilen Özay, gündemde kalabilmek için Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu

Birçok medya kuruluşu tarafından eleştirilen Özay, solak medyanın hedefi halindeki Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tuğba Özay, ahlaksızlığın çarşaf çarşaf sergilendiği ve baldır bacak pozlarını teşhir eden magazin medyasına yeşillenmek yerine, laikçi seküler kesimin kabullenemediği gerçekleri yazdığı için saldırılara maruz kalan Yeni Akit üzerinden reklam yapmaya çalıştı.

Özay kendini şöyle savundu:

Bugün sosyal medyaya tabiatın kızı yazdığınızda bile sadece benim fotoğraflarım çıkar. Bu kadar iftira, bu kadar yalanın, bu kadar olmadığım şeylerin içinde olmuş gibi gösterilmek yordu arkadaşlar. O kadar güzel şeyler yapıyorum manşetlere taşımıyorsunuz, bu kadar mağduriyetimiz var, bunda da geçmiş olsun denileceği yerde, daha empatiyle yaklaşılacağı yerde yine ben suçlanıyorum, yine bana vuruluyor. Herkesi Allah'a havale ediyorum.