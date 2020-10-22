"Yeni Akit" okuru başından geçenleri böyle anlattı... İşte CHP'lilerin kokuşmuş kirli zihniyeti!

Her zaman hakkın ve doğrunun yanında olan Yeni Akit'in internet sitesini takip eden Ç.Ö isimli bir okuyucumuz Kemalist ve aydın geçinen gerici CHP'lilerin kokuşmuş zihniyetini ortaya koydu.

Yeni Akit okuru, internet sitemizde yer alan bir haberin altına yaptığı yorumda CHP'lilerin açık bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla hareket ettiğini ve Türkiye yararına yapılan her işe muhalefet ettiklerini ifade etti.

CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarının artacağı korkusuyla yapılan her faydalı ve güzel işi baltalamaya çalıştığını belirten okuyucumuz "Bir de yazmıyorlar mı yobazlar, yalakalar, yandaşlar gülesim geliyor hatta gülüyorum. Bilinç altların da yatan bir intikam alma duygusu var. Kuyrukları acımış. Nerede Recep Tayyip Erdoğan'ın bir icraatı, destekleyeni varsa kırmızı görmüş boğaya dönüşüyorlar. Köprü yapmış, paralı.Gaz çıkarmış, sanki faturana mı yansıyacak, neden seviniyorsun ezik? Yerli araba yapıyor, bazı parçalar dışarıdan geliyor. Sonra da yorumlarında bize sizin psikolojiniz bozulmuş, hastasınız,yalakasınız diyorlar." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan insanlar için plazma bağışı yaptığını aktaran Ç.Ö tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Koronayı atlatanların kanında Antikor oluşuyormuş. Onu alıp Entübe yoğun bakım hastalarına veriyorlar. Adresimden aldılar tekrar geri bıraktılar. 10 günde bir de verebiliyorsunuz. Kan vermekten farklı. Kan kaybı yaşamıyorsunuz sadece kanınızın plazmasını alıyorlar. Kızılayın doktoru "Özellikle yaşlı hastalar da virüse karşı antikor üretimi yetersiz veya olmuyor. Bu plazmayı o tür yoğun bakım hastaların da kullanıyoruz ve çok başarılı oluyor, iyileşme süresini kısaltıyor" dedi. Ben de bu bilgi ışığında insanlara bunu duyurmak istedim. Sosyal medyada binlerce kişinin olduğu bir grupta paylaştım. Arkadaşlar bir gün sizin de annenize, babanıza, dedenize lazım olabilir. Lütfen kan verin diye.

Tabi ki yüzlerce beğeni yapıldı. Kılçığın biri çıkmış altına "Hee biz kızılaya kan verelim Onlar da parayla satıp ceplerini doldursun" yazmış.Tabi onun yorumunu beğenen onlarca kişi de çıkmış. Kızılay da çalışan gurupdan bir doktor da altına cevap yazdı. "Kızılay parayla kan satmaz kanunen yasak. Ben kızılayın doktoruyum.Lütfen yalan yanlış bilgilerle insanları yanlış yönlendirmeyin" şeklinde.

Tabi ki o yalan yorumu yazan arkadaşın ve onun yorumunu beğenenlerin profillerine baktım. Abartmıyorum bir tanesi de istisna olsun yok... Hepsine baktım. Kalpaklı Atatürk resimleri, rakı bardağı, elinde güvercin Atatürk... Nasıl bir güruh bunlar ya?

Burada başarılı bir şeyler oluyor. Bunun sonucunda halk memnun kalıp RTE'ye oy verir diye düşünüp hurraa saldırıyorlar. Yalan, yanlış, iftira hiç fark etmez. Önemli olan o yapılan güzel şeyin üzerine bir ağız dolusu balgam atmak. Bunların gerçekten tedaviye ihtiyacı var. Bu kurumlar iktidarlar değişsede duruyor. Bari onların üzerinden kininizi nefretinizi yansıtmayın. Bir gün de olsa milli olun. Adam olun, insan olun. Çok mu bir şey istiyoruz? Ama yok yok. Olsa dükkan senin."