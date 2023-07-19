Yeni Akit Milano'da! Al sana medeniyetin beşiği İtalya...

Batı hayranların öve öve bitiremediği ülkelerden İtalya'nın Milano kentinde akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi.

Milano otogarında kaydedilen görüntülerde insanların sivrisinek istilasından kurtulmak için kendilerini tokatladığı anlar yer aldı.

Sivrisinek ilaçlamasından acizler!

Sözde modernliğin beşiği, Avrupa’nın gözbebeği gibi söylemlerle öne çıkan İtalya'nın sinek ilaçlamasından bile aciz olduğu ortaya çıktı.

Kompleksli Türk Youtuberların dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak pompaladığı Milano’nun pislik içindeki görüntüleri yeniakit.com.tr kameralarına yakalandı. İtalyanların sivrisinek ve diğer pisliklerden bunaldığını ortaya koyan videoya, "Avrupa, Avrupa" diye yırtınanların ne cevap vereceği merak konusu oldu.

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