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Dünya Yeni Akit Milano'da! Al sana medeniyetin beşiği İtalya...
Dünya

Yeni Akit Milano'da! Al sana medeniyetin beşiği İtalya...

Yeniakit Publisher
2023-07-19 20:00:00 - 2023-07-19 20:06:54

Sözde medeniyetin beşiği İtalya'nın Milano kentinde, insanların sivrisinek istilasından kendilerini tokatlayarak kurtulmaya çalıştığı görüntüler kaydedildi.

Batı hayranların öve öve bitiremediği ülkelerden İtalya'nın Milano kentinde akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi.

Milano otogarında kaydedilen görüntülerde insanların sivrisinek istilasından kurtulmak için kendilerini tokatladığı anlar yer aldı.

Sivrisinek ilaçlamasından acizler!

Sözde modernliğin beşiği, Avrupa’nın gözbebeği gibi söylemlerle öne çıkan İtalya'nın sinek ilaçlamasından bile aciz olduğu ortaya çıktı.

Kompleksli Türk Youtuberların dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak pompaladığı Milano’nun pislik içindeki görüntüleri yeniakit.com.tr kameralarına yakalandı. İtalyanların sivrisinek ve diğer pisliklerden bunaldığını ortaya koyan videoya, "Avrupa, Avrupa" diye yırtınanların ne cevap vereceği merak konusu oldu.
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