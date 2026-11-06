Türk bilim insanlarının çalışması umut oldu: 3 kanser ilaç adayı 2 patentle korumaya alındı

Çalışmanın sonuçlarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Gerçek, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde bu yeni moleküllerin özellikle meme, prostat ve akciğer kanseri hücreleri üzerinde etkili olduğunu kanıtlamış olduk. Ve bu özelliklerini gerek deneysel gerekse teorik olarak ortaya koyduk. Neticesinde bir ulusal, bir de Avrupa patenti olmak üzere iki patentle de bu fikrimizi koruma altına aldık. Böylece yerli ve milli ilaç üretiminde ufak bir adım atmış olduk” diye konuştu.