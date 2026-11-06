Türk bilim insanlarının çalışması umut oldu: 3 kanser ilaç adayı 2 patentle korumaya alındı
Yerli ve milli ilaç üretimine yönelik çalışmalar hastalara umut olmaya devam ediyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yürütülen bilimsel çalışmada, meme, prostat ve akciğer kanseri hücreleri üzerinde etkili olduğu belirlenen yeni moleküller sentezlendi. Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve özel bir üniversiteden Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Yeşil’in yürüttüğü araştırmada elde edilen moleküller, biri ulusal diğeri Avrupa patenti olmak üzere iki patentle koruma altına alındı.