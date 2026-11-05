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Spor CANLI ANLATIM: Celtic - Beşiktaş
Spor

CANLI ANLATIM: Celtic - Beşiktaş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CANLI ANLATIM: Celtic - Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Celtic ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Celtic 1 - 1 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.

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Celtic 1 - 1 Beşiktaş

62' GOL! Osmand, topu ağlara gönderdi. Sol taraftan ceza sahası yayı üstüne atılan pasa Osmand tekte vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Celtic skora dengeyi getirdi.

61' Oyuncu Değişikliği: Callum Osmand Çıkan: Sebastian Tounekti

61' Oyuncu Değişikliği: Camilo Duran Çıkan: James Forrest

61' Oyuncu Değişikliği: Colby Donovan Çıkan: Jordan Lotomba

60' Sarı Kart: Benjamin Nygren

54' GOOOL! Olaitan'ın penaltısını kaleci kurtardı, dönen topu Olaitan tamamladı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

52' BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI! Sol tarafta topla buluşan Poku, muhteşem bir hareketle rakibinden sıyrıldı ama yerde kaldı. Hakem, tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

48' Sağ tarafta topla buluşan Forrest, topu soluna çekip vurdu ama Nübel iyi uzanarak topu kontrol etti.

47' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ çaprazda topla buluşan Trossard, topu soluna çekip vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı

Devre arası

30' Sol tarafta topla buluşan Trossard, topu sağ ayağına çekip şutunu çekti ama top direkten döndü. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

28' Cerny'nin uzaktan şutu üstten auta gitti.

24' Beşiktaş, mücadelede topa daha fazla sahip olan taraf. Celtic ise oyunu yarı sahasında kabul ediyor.

7' Sol taraftan Celtic, tehlikeli geldi. Sol taraftan penaltı noktasına çevrilen topa Nygren vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

6' İlk dakikalarda tempo oldukça düşük.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Forrest, Tounekti, Hogh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Trossard, Cerny, Poku, Oh.

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