  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın kararı İsrail'i sarstı! Herzog'dan olay itiraf: Beni yıldırım çarpmışa çevirdi! Dört ülke Husilerin Medine'ye füze saldırısı girişimini kınadı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Üçlü ittifak Meclis'ten geçti! Dış saldırılara karşı kolektif savunma kalkanı resmen kuruldu! Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebinin altındaki flaş detaylar! Beşiktaş Glasgow'da yıkıldı İBB’deki liyakat tiyatrosu mahkemede çöktü! "Akraba kayırmadık" yalanı sülale boyu torpil belgeleriyle patladı! Borsa ve fon vurgunu soruşturmasında bomba gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talep edildi Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!
Ekonomi Trump suçu bakın kimlere attı! ABD borsaları tepetaklak
Ekonomi

Trump suçu bakın kimlere attı! ABD borsaları tepetaklak

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump suçu bakın kimlere attı! ABD borsaları tepetaklak

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin ardından borsada yaşanan sert düşüşü değerlendirdi. Piyasalarda tarihin en kötü günlerinden birinin geride kaldığını savunan Trump, yaşanan kayıplardan Demokratları sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda seçim sonuçlarını ve borsa hareketlerini değerlendirdi. Demokratların salı günkü seçim başarısının ardından borsanın çöktüğünü ifade eden Trump, piyasaların seçim sonuçlarına bağlı olarak tarihin en kötü günlerinden birini yaşadığını kaydetti.

Piyasaları daha önce kimsenin görmediği seviyelere ulaştırmak için büyük çaba harcandığını belirten Trump, vatandaşların emeklilik hesaplarının bu nedenle düştüğünü savundu. Yaşanan kayıplardan Cumhuriyetçilerin değil Demokratların sorumlu olduğunu öne süren Trump, “Bunu izlemek çok üzücü, tek suçlayabileceğiniz kendinizsiniz. Ancak korkmayın; öyle ya da böyle çok yakında her zamankinden daha büyük ve daha güçlü olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı...
Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!
Gündem

Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!

8 kişiyi acımasızca katledip gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan vahşi cinayet zanlısı, aracının çamura saplanması üzerine saklandığı maden o..
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

Geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tıbbi raporlar t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23