Trump suçu bakın kimlere attı! ABD borsaları tepetaklak

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda seçim sonuçlarını ve borsa hareketlerini değerlendirdi. Demokratların salı günkü seçim başarısının ardından borsanın çöktüğünü ifade eden Trump, piyasaların seçim sonuçlarına bağlı olarak tarihin en kötü günlerinden birini yaşadığını kaydetti.

Piyasaları daha önce kimsenin görmediği seviyelere ulaştırmak için büyük çaba harcandığını belirten Trump, vatandaşların emeklilik hesaplarının bu nedenle düştüğünü savundu. Yaşanan kayıplardan Cumhuriyetçilerin değil Demokratların sorumlu olduğunu öne süren Trump, “Bunu izlemek çok üzücü, tek suçlayabileceğiniz kendinizsiniz. Ancak korkmayın; öyle ya da böyle çok yakında her zamankinden daha büyük ve daha güçlü olacağız” değerlendirmesinde bulundu.