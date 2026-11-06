Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü
Erzurum’da sarp kayalıklarda yaşayan koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum’da sarp kayalıklarda yaşayan koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.
Yaban hayatı popülasyonunun arttığı Erzurum'da, nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçileri, Uzundere ilçesinin sarp kayalıklarında görüldü.
Kayalıkların zirvesinde dolaşan çengel boynuzlu dağ keçileri, dronla kaydedildi.
Yaban keçileri ise sürüler halinde gezdikleri Erzurum-Artvin kara yolunun kenarında ağaçlardan dökülen yaprakları yerken görüntülendi.
Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ve doğal yaşam alanlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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