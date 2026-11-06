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Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü

Erzurum’da sarp kayalıklarda yaşayan koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

#1
Foto - Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü

Yaban hayatı popülasyonunun arttığı Erzurum'da, nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçileri, Uzundere ilçesinin sarp kayalıklarında görüldü.

#2
Foto - Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü

Kayalıkların zirvesinde dolaşan çengel boynuzlu dağ keçileri, dronla kaydedildi.

#3
Foto - Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü

Yaban keçileri ise sürüler halinde gezdikleri Erzurum-Artvin kara yolunun kenarında ağaçlardan dökülen yaprakları yerken görüntülendi.

#4
Foto - Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü

Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ve doğal yaşam alanlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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