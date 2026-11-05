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Gündem İBB’deki liyakat tiyatrosu mahkemede çöktü! "Akraba kayırmadık" yalanı sülale boyu torpil belgeleriyle patladı!
Gündem

İBB’deki liyakat tiyatrosu mahkemede çöktü! "Akraba kayırmadık" yalanı sülale boyu torpil belgeleriyle patladı!

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İBB’deki liyakat tiyatrosu mahkemede çöktü! "Akraba kayırmadık" yalanı sülale boyu torpil belgeleriyle patladı!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 105. gününde savunma tanığı olarak dinlenen Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İmamoğlu'nun kendisine "Siyasete göre değil, liyakate göre seçim yapacaksın" dediğini ve eş, dost, akraba taleplerini reddettiklerini iddia etti. Ancak İBB iştiraklerindeki eş, dost ve akraba atamaları şu vahim ayrıntılarla yeniden belgelendi:

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Yiğit Oğuz Duman’ın mahkemedeki sözleriyle İBB iştiraklerindeki atamalar yeniden tartışma konusu oldu. Duman’ın akraba ve yakınların işe alınmasına yönelik talepleri reddettiklerini söylediği aktarılırken, belediye şirketlerindeki dikkat çeken görevlendirmeler gündeme taşındı.

“LİYAKATE GÖRE SEÇİM YAPACAKSIN” SÖZÜ

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 105’inci gününde, Ekrem İmamoğlu ile savunma tanığı olarak dinlenen danışmanı Yiğit Oğuz Duman arasında işe alımlar üzerine bir diyalog yaşandığı belirtildi.

Duman’ın, İmamoğlu’nun kendisine “Siyasete göre değil, liyakate göre seçim yapacaksın” dediğini aktardığı, eş, dost ve akrabaların işe alınmasına yönelik talepleri kabul etmediklerini söylediği ifade edildi.

Ancak İBB iştiraklerinde gerçekleştirildiği öne sürülen yakın atamaları, bu açıklamaların ardından yeniden tartışılmaya başlandı.

 

AĞAÇ AŞ’DE DİKKAT ÇEKEN YAKINLIK İDDİALARI

Paylaşımda yer verilen Sayıştay bulgusuna göre, Ağaç AŞ’de çalışan bazı kişilerin yakınlarının aynı genel müdür yardımcılığına bağlı birimlerde istihdam edildiği belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimlerde bir eş, bir çocuk ve bir kardeş; Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimlerde üç kardeş ve bir eş; Teknik Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimlerde ise iki eş görev aldı.

Söz konusu görevlendirmelerle toplam dokuz yakının istihdam edildiği öne sürüldü.

BİR İŞTİRAKTE EŞİ, DİĞERİNDE KENDİSİ

Paylaşımda dikkat çekilen bir diğer örnek ise Ethem Pişkin ve eşi Ayşe Misra Dinibütün Pişkin oldu.

Ethem Pişkin’in 7 Ağustos 2019’da Boğaziçi Yönetim AŞ’ye genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak atandığı, eşinin ise Medya AŞ’de İnsan Kaynakları Müdürü olduğu aktarıldı.

İmamoğlu’nun göreve başladığı dönemde aynı aileden iki kişinin iki ayrı İBB iştirakinde yönetici pozisyonunda görevlendirildiği belirtildi.

YEĞENLER, EŞLER VE DOSTLAR İBB İŞTİRAKLERİNDE

Paylaşımda, 2024 seçimlerinin ardından gerçekleştirildiği öne sürülen bazı atamalar da sıralandı.

Buna göre Ekrem İmamoğlu’nun, kuzeninin eşi Kadir Kılıç’ı BELTUR’a, eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun yeğeni Gizem Kaya’yı İSPER’e, bir başka yeğeni Fatih Kesdi’yi ise İSPARK’a aldığı ileri sürüldü.

Ayrıca Pelin Alpkökin’in akrabası Hale Alpkökin’in Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünde danışman olarak görevlendirildiği belirtildi.

Liyakat vurgusuyla yapılan açıklamalar ile İBB iştiraklerindeki bu atama iddiaları arasındaki çelişki tartışma konusu oldu.

Kaynak: x/ vefa_yurekli

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Yorumlar

Kadir

Kim ki bu ülkenin 1 kuruş parasını yemişse, eşini dostunu hukuksuze bir Şekilde belediyeye doldurduysa, ihale, rüşvet, hırsızlık arsızlık olaylarına bulaşmışsa Allah iki cihanda burnundan getirsin inşallah

ata

chp belediyeciliğinin vahşi aç bişey gibi milletin malına göz dikmek olduğunu anlayabilecek miyiz....
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