14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!

eteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari başta olmak üzere birçok ilde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Malatya'nın güney, Muş'un ise batı ilçelerinin de yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.