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14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!

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14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!

Meteoroloji Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Hatay çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 14 ilde sağanak beklenirken Van’da da cumartesi günü kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

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Foto - 14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!

eteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari başta olmak üzere birçok ilde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Malatya'nın güney, Muş'un ise batı ilçelerinin de yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.

#2
Foto - 14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!

Yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtilirken Van için ayrıca kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Van genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği öngörülüyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Foto - 14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!

Son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Foto - 14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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