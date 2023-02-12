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Gündem Yeni Akit bölgeden bildiriyor! Depremden geriye fotoğraf albümleri kaldı!
Gündem

Yeni Akit bölgeden bildiriyor! Depremden geriye fotoğraf albümleri kaldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşların enkazdan çıkartılan fotoğraf albümleri yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 23:52:00 - 2023-02-12 23:55:21

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine ulaştı.

Deprem bölgesinde çekimlerini sürdüren Yeni Akit, enkazdan çıkartılan fotoğraf albümlerini görüntüledi.

Felakette hayatını kaybedenlerin geride bıraktığı fotoğraf albümleri, ekipler tarafından titizlikle korunurken, görenlerin ise yüreğini dağladı.

 

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