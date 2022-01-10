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Ekonomi Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Ekonomi

Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 09:48:00 -
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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Yorumlar

EL İLAH

Para basıyoruz diyemiyorlar da... Haydi hayırlısı..
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Münir

Sürekli para basmakla ancak enflasyonu yükseltir, TL nin değerini düşürürsünüz. Para ne zaman basılır? Piyasadaki yırtık, zarar görmüş paraları toplarsın, karşılığı kadar para basarsın.
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