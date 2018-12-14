Yenal Gökyıldırım’a Media Markt'ta yeni görev

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’ın global organizasyonunda Grup İcra Kurulu Üyesi ve 3 ülkeden sorumlu Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı oldu.

Gökyıldırım, Türkiye’nin yanı sıra MediaMarkt Yunanistan’ın da İcra Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Ayrıca, Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı görevi doğrultusunda İsveç de Gökyıldırım’a bağlandı.

Gökyıldırım’ın yeni görev ve sorumlulukları, MediaMarktSaturn Grup’un tüm operasyonel kararlarının alındığı ve merkezi stratejinin farklı ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmasından sorumlu olan Grup İcra Kurulu’na yapılan yeni atamalar kapsamında duyuruldu.