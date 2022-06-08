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Gündem Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak
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Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavının 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 09:45:00 -
Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 13 Haziran-4 Temmuz, tekrar katılacakların 27 Haziran-18 Temmuz dönemlerinde başvuru yapması gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları, 20-29 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

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