Yeminli mali müşavirlik sınavı başvurularının ne zaman alınacağı merak ediliyor. Peki, mali müşavirlik sınavı ne zaman yapılacak?

Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman başvurular ne zaman alınacak 2022

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavının 3-12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 19 Eylül-10 Ekim, tekrar katılacakların 17 Ekim-7 Kasım'da başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 10 Ekim 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2022/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 3-12 Aralık 2022

* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 19.09.2022 – 10.10.2022

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 17.10.2022 – 07.11.2022

Sınava katılmak için ilk kez başvuruda bulunacak adayların, 10.10.2022 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

* İlk kez sınava katılacak adayların, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgeleri ile doğrudan, taahhütlü mektupla veya kargo yolu ile Başkanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. İsteyen adaylar, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden de Başkanlığımıza gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

* Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılmak isteyenlerin ise süresi içerisinde TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve sınav başvuru belgelerini Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.