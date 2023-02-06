Yeminli AK Parti muhalifi Rahmi Turan çıldırdı! "Çiş"li İYİ Parti yazısı şok etti

Altılı masadaki kavgalar, müzmin AK Parti muhalifi Rahmi Turan'ın da canını sıkmaya başladı. İYİ Parti'den çıkan çatlak seslerin, Altılı Masa'ya ciddi zararlar vermeye başladığını belirten Turan, "Bazı tipler, memleketin umudunu söndürmek istiyorlar! Çatlak ses çıkartan bu tipler Altılı Masa sürecini zehirliyor, vatandaşların umuduna çiş ediyor" ifadelerini kullandı.

Turan, Sözcü gazetesindeki dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu densizliğe bir son vermek gerek!

İYİ Parti'den çıkan çatlak sesler, Altılı Masa'ya ciddi zararlar verecek nitelikte…

Bazı tipler, memleketin umudunu söndürmek istiyorlar!

(...) Bir değil… İki değil… Üç değil… İYİ Parti'den o kadar çok çatlak ses çıktı ki, insan ister istemez “Bunlar kime hizmet etmek istiyor? (...)” diye düşünmeden edemiyor.

Ayıptır, yazıktır, günahtır beyler!

İstediğiniz nedir? Neyi amaçlıyorsunuz? Hedefiniz ne?

Nereden çıktı bu Kılıçdaroğlu düşmanlığı?

Eteğinizdeki taşları dökün, siz de rahatlayın, millet de rahatlasın!

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Yavuz Aliağıroğlu, Cihan Paçacı derken çatlak seslerin sonuncusu Ümit Özlâle'den çıktı.

Ümit Özlâle, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı'dır.

Daha önce de “Kılıçdaroğlu aday olursa masadan kalkarız” diye abuk sabuk bir tehdit savuran Özlâle şimdi de:

“CHP Altılı Masa'yı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı'nı onaylatmak için kurduysa, biz de onay masası değiliz!” dedi.

Kılıçdaroğlu'na alerjisi olduğu anlaşılan Ümit Özlâle'nin, birliğe kurşun sıkarak aslında kendi genel başkanına da saygısızlık ettiği görülüyor.

(...) Çatlak sesler vatandaşı olumsuz etkiliyor, Millet İttifakı'na olan güveni sarsıyor.

Ümit Özlâle'nin “Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylayacak noter değiliz” sözü, tutarsız, ilkesiz siyasetçilerin kullanacağı türden talihsiz bir ifadedir.

(...) Çatlak ses çıkartan bu tipler Altılı Masa sürecini zehirliyor, vatandaşların umuduna çiş ediyor!"