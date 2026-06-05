Terörsüz Türkiye'de kritik eşik: Silah bırakma takvimi devlette

Süreç kapsamında yasal düzenlemelerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce gündeme alınması hedefleniyor.

Silah bırakma ve Kandil'in boşaltılması gündemde

Edinilen bilgilere göre önümüzdeki aylarda terör örgütünün silahlarını bırakması, kullandığı mağaraları boşaltması ve Kandil'deki varlığını sonlandırması bekleniyor.

Devletin ilgili kurumlarının örgüt tarafından iletilen takvim üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yaptığı, sürecin her aşamasının titizlikle takip edildiği ifade ediliyor.

Görüşme trafiği hızlandı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında son dönemde yoğun bir diplomasi ve temas trafiği yaşanıyor.

AK Parti ile DEM Parti arasında görüşmeler gerçekleştirilirken, İmralı ile de çeşitli temasların sürdüğü belirtiliyor. Güvenlik ve istihbarat bürokrasisi ile Abdullah Öcalan arasında sürecin yol haritasına ilişkin önemli ölçüde uzlaşı sağlandığı ifade ediliyor.

Takip mekanizması kurulacak

Sürecin en dikkat çekici başlıklarından biri de kurulması planlanan takip mekanizması oldu.

Hazırlıkları sürdürülen mekanizmanın; silah bırakma, mağaraların boşaltılması ve Kandil'in tahliye edilmesi süreçlerini adım adım izleyeceği belirtiliyor.

Yetkililer, sürecin yalnızca açıklamalarla değil, sahadaki uygulamalarla değerlendirileceğini vurguluyor.

Eve dönüş düzenlemeleri masada

Silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından örgüt mensuplarının durumuna ilişkin yeni düzenlemeler de gündeme gelecek.

Türkiye'ye dönmek isteyenler ile üçüncü ülkelere gitmeyi tercih edecek kişiler için hukuki çerçeve üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda hazırlanacak yasal düzenlemelerin TBMM'nin yaz tatiline girmesinden önce, en geç temmuz ayı içerisinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

"Artık geri dönüş yok"

Süreci yakından takip eden AK Parti kaynakları, gelinen noktayı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynaklar, "Şu anda süreç öngörüldüğü şekilde ilerliyor. Elimizde bir yol haritası ve takvim var. Bundan sonra önemli olan uygulama aşaması. Artık geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Bundan sonra sahadaki adımlara bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımların önümüzdeki haftalarda netleşmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.