Basına pranga vuracak madde iptal edildi! Yeni Asya'nın algı operasyonu elinde patladı

Basın İlan Kurumu teşkilat kanununa Mustafa Kemal’in dünya görüşü üzerinden getirilmek istenen ve geniş kesimlerin tepkisini çeken tuhaf yasak, mütedeyyin kesimin dik duruşu sayesinde kaldırıldı. Hakkın cesur sesi Akit Gazetesi'nin “Bu yasa basına pranga vurur” manşetiyle açıkça cephe aldığı bu muğlak düzenleme, dindar yayın organlarını ideolojik bir vesayetin insafına bırakmayı hedefliyordu. Kısaca kemalizm yeniden eleştirilemez olacaktı. Ancak Hüda Par gibi Cumhur İttifakı ortaklarının sağduyulu girişimleriyle bu madde çıkarıldı, geçmişten beri hükümete karşı CHP vagonuna takılmayı adet edinen Yeni Asya gibi yapıların süreci kendi tekellerinde bir "mağduriyet" tiyatrosuna dönüştürme algısı da böylece bizzat Cumhur İttifakı eliyle boşa çıkartıldı.

TEPKİ ÇEKEN "MUĞLAK" İFADELER ÖNERGEYLE TEMİZLENDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir araya gelen AK Partili komisyon üyeleri Orhan Yegin, Seydi Gülsoy, Hüseyin Altınsoy, Ejder Açıkkapı ve Ertuğrul Kocacık, kanun teklifinin en çok tartışılan maddesi üzerinde bir değişiklik önergesi verdi. Taslağın ilk halinde yer alan ve gazete, dergi ile internet haber sitelerine "Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı yayım yapılamaz" şartı getiren ibare, taşıdığı muğlaklıklar ve keyfi ceza uygulamalarına yol açabileceği gerekçesiyle metinden tamamen çıkarıldı.

HÜDA PAR ÖNCÜ OLDU

Kabul edilen değişiklik önergesiyle birlikte, Basın İlan Kurumu’nun ilgili yayın organlarına "basın yayın ilkelerine aykırılık" gerekçesiyle resmi ilan ve reklam kesme cezası vermesini öngören kritik yaptırım maddesi de tasarıdan arındırıldı.

HÜDA PAR Hukuk Birimi tarafından "resmi ideolojinin yeniden tahkim edilmesi girişimi ve toplumsal gerilim sebebi" olarak nitelendirilen ve ifade özgürlüğünü savunan yayın organlarının üzerinde bir baskı unsuruna dönüşmesinden endişe edilen fıkra, komisyon kararıyla tamamen yürürlükten kaldırılmış oldu.

ALGI OPERASYONU MECLİS DUVARINA ÇARPTI

Geçtiğimiz günlerde malum torba yasayı manşetine taşıyarak hükümetin dindar muhafazakar camiayı hedef aldığını ve 28 Şubat zihniyetinin ürünü olan 163. maddeyi geri getirdiğini iddia eden Yeni Asya Gazetesi, atılan bu son adımlarla açığa düştü.

Muhafazakar tabanda panik ve güvensizlik ortamı oluşturmak amacıyla yürütülen "baskı var" algısı, Cumhur İttifakı bileşenlerinin dindar hassasiyetleri gözeten uzlaşmacı tavrı neticesinde bizzat meclis komisyonunda çöktü.

Komisyonda oylanan yeni metin, dindar basının özgürlük alanını daraltmak bir yana, mevcut muğlak ideolojik dayatmaların önünü kapatacak şekilde yasalaşma aşamasına sevk edildi.

Yeni Asya’nın birlikte yol yürüdüğü Sözcü, söz konusu düzenlemenin bizzat Cumhur İttifakı üyesi olan Hüda Par eliyle kaldırıldığını itiraf etti. Böylece Yeni Asya’nın operasyonel haberi elinde patlamış oldu.