1 Hafta Boyunca Her Gün Yarım Kilo Altın Dağıtacak!

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Surat kentinde faaliyet gösteren ünlü kuyumcu Rajesh Mehta, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla dikkat çekici bir yardım kampanyası başlattı.

Dağıtım kuyumcu dükkânında yapılacak

Kampanyanın merkezi, Surat’ın yoğun ticaret bölgelerinden Ring Road üzerindeki Mehta Jewels mağazası olacak. Sabah saatlerinde başlayacak dağıtımlarda, önceden belirlenen dar gelirli aileler ile sosyal yardım kuruluşlarının yönlendirdiği vatandaşlara altın verileceği açıklandı.

“Servet paylaşılmalı”

“Toplum bana çok şey kazandırdı. Bu servetin bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın doğru olduğuna inanıyorum. Özellikle eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere destek olmak istiyoruz.”

Mehta’nın açıklamasının ardından mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Yerel yetkililer, kalabalığın kontrol altında tutulması için bölgede ek güvenlik önlemleri aldı.

Büyük ilgi gördü

Hindistan’da altın, hem yatırım aracı hem de kültürel açıdan önemli bir değer olarak görülüyor. Bu nedenle kampanya kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar girişimi örnek bir dayanışma hareketi olarak değerlendirirken, bazıları ise başvuruların şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini savundu.

Dağıtımın önümüzdeki yedi gün boyunca her gün belirlenen saatlerde devam edeceği bildirildi.