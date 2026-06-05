Tarihte böylesi hiç yaşanmadı! Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak
FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez üç ülkenin ev sahipliğinde ve geniş bir coğrafyaya yayılan formatıyla futbolseverlerle buluşacak.
Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.
Daha önce sadece 1 kez iki ülke ortaklığında düzenlendi
Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.
Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.
İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.
2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.
Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.
Dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.
Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.
Ev sahipleri
Dünya Kupası'nda ev sahipleri şöyle:
Tarih
Ev sahibi
1930
Uruguay
1934
İtalya
1938
Fransa
1950
Brezilya
1954
İsviçre
1958
İsveç
1962
Şili
1966
İngiltere
1970
Meksika
1974
Batı Almanya
1978
Arjantin
1982
İspanya
1986
Meksika
1990
İtalya
1994
ABD
1998
Fransa
2002
Güney Kore-Japonya
2006
Almanya
2010
Güney Afrika
2014
Brezilya
2018
Rusya
2022 Katar
2026 ABD, Kanada, Meksika