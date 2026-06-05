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Spor Tarihte böylesi hiç yaşanmadı! Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak
Spor

Tarihte böylesi hiç yaşanmadı! Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Tarihte böylesi hiç yaşanmadı! Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak

FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez üç ülkenin ev sahipliğinde ve geniş bir coğrafyaya yayılan formatıyla futbolseverlerle buluşacak.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.

Daha önce sadece 1 kez iki ülke ortaklığında düzenlendi

Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.

Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.

İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.

2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.

Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

Dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.

Ev sahipleri

Dünya Kupası'nda ev sahipleri şöyle:

Tarih

Ev sahibi

1930

Uruguay

1934

İtalya

1938

Fransa

1950

Brezilya

1954

İsviçre

1958

İsveç

1962

Şili

1966

İngiltere

1970

Meksika

1974

Batı Almanya

1978

Arjantin

1982

İspanya

1986

Meksika

1990

İtalya

1994

ABD

1998

Fransa

2002

Güney Kore-Japonya

2006

Almanya

2010

Güney Afrika

2014

Brezilya

2018

Rusya

2022      Katar

2026      ABD, Kanada, Meksika

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