İş var, eleman yok: En çok aranan 10 meslek

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle bazı sektörlerde istihdam olanakları daralırken, birçok iş kolunda ise personel açığı sürüyor. Özellikle perakende, üretim, tekstil, turizm ve hizmet sektörlerinde işverenlerin çalışan ihtiyacı öne çıkıyor.

Ekonomim, İŞKUR’un iş gücü piyasasına ilişkin verileri doğrultusunda Türkiye genelinde en fazla ihtiyaç duyulan 10 mesleği belirledi.

PERAKENDE VE HİZMET SEKTÖRÜNDE PERSONEL İHTİYACI ÖNE ÇIKIYOR

Listede perakende satış elemanı, satış danışmanı, market elemanı ve reyon görevlisi gibi meslekler dikkat çekiyor. Mağaza ve marketlerde satış, ürün takibi, stok kontrolü, kasa işlemleri ve müşteri yönlendirme gibi alanlarda çalışan ihtiyacının sürdüğü belirtiliyor.

Çağrı merkezi müşteri temsilciliği de personel arayışının yoğun olduğu alanlar arasında yer alıyor. Telefon ve müşteri destek hizmetlerinde görev alacak, iletişim becerileri güçlü ve bilgisayar kullanabilen çalışanlara ihtiyaç duyuluyor.

ÜRETİM VE TEKSTİLDE ELEMAN AÇIĞI SÜRÜYOR

İmalat işçileri ile konfeksiyon işçileri de en fazla ihtiyaç duyulan meslek grupları arasında bulunuyor. Fabrika, üretim tesisi ve atölyelerde özellikle üretim süreçlerinde çalışacak personele yönelik talep devam ediyor.

Tekstil sektöründe üretimin yoğun olduğu şehirlerde konfeksiyon işçisi ihtiyacının daha belirgin olduğu ifade ediliyor.

TURİZM SEKTÖRÜNDE SEZONLUK İSTİHDAM ARTIYOR

Turizm ve otelcilik elemanları ile servis elemanları da listede yer alıyor. Kafe, restoran ve otellerde garson, servis personeli ve farklı pozisyonlarda çalışacak personele ihtiyaç duyulurken, özellikle yaz aylarında turistik bölgelerde iş ilanlarının arttığı belirtiliyor.

Silahsız özel güvenlik görevlisi de istihdam ihtiyacının yüksek olduğu mesleklerden biri olarak öne çıkıyor. AVM, site, hastane, şirket ve organizasyon alanlarında güvenlik görevlilerine yönelik talep sürüyor.

EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN 10 MESLEK

1. Perakende satış elemanı

2. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

3. İmalat işçisi

4. Konfeksiyon işçisi

5. Satış danışmanı

6. Market elemanı

7. Servis elemanı (garson)

8. Reyon görevlisi

9. Turizm ve otelcilik elemanı

10. Silahsız özel güvenlik görevlisi