  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil devinden Haziran ayına özel kampanya! 400 bin TL kredi imkanı! İki ilden kötü haber: İki çocuk cesedi kıyıya vurdu! Burası Afrika değil Karadeniz! Günde 6 gram altın buluyorlar! Gözler devler ligi için şaheser kadro kurmada... Can Uzun Galatasaray'a Süresiz nafaka kalktı! O ilde boşanma rekoru kırıldı! Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar... Her daim bunu yapın yoksa?!? Meyvelerin ömrünü uzatan tüyolar: Yıkayarak koyarsanız... Süresiz nafaka tarih oluyor! İşte merak edilen soruların yanıtı! İllere göre dağılım belli oldu! TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar...

Kulak çınlaması için bilim adamlarının araştırma sonuçları art arda geliyor.

#1
Foto - Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar...

Dünya genelinde milyonlarca kişinin yıllardır şikâyet ettiği gizemli “uğultu” sesinin kaynağına ilişkin dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı.

#2
Foto - Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar...

Bilim insanları, dünya genelinde milyonlarca kişinin şikayet ettiği gizemli ‘hummm' fenomeninin ardındaki sırrı çözmüş olabilir.

#3
Foto - Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar...

Nüfusun yüzde 2-4'ü açıklayamadığı bir uğultu duyduğunu söylüyor Yüzde 68'i sesi çevresindeki insanların duymadığını ifade ediyor. Çoğu sesi yaklaşık 50 Hertz olarak tarif ediyor.

#4
Foto - Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar...

Norveçli araştırmacılar, nüfusun yüzde 2 ila 4'ünü etkilediği düşünülen bu fenomenin büyük ölçüde düşük frekanslı kulak çınlamasından kaynaklanabileceğini belirledi.

#5
Foto - Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar...

Bazı insanların duyup çevresindekilerin fark etmediği gizemli "hummm" sesi, uzun yıllardır bilim dünyasının çözemediği olaylardan biri olarak görülüyordu. Yeni bir araştırma, bu esrarengiz sesin ardındaki nedeni ortaya çıkarmış olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler
Avrupa

Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler

Almanya'da geliştirilen patentlerin yüzde 29'u yabancı şirketlerin kontrolüne geçti. Çin, son 20 yılda Almanya'da geliştirilen 11 bin 300'de..
Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum
Gündem

Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum

Medya dünyasının ünlü isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatının ardından, kamuoyunda kendisinden bir açıklama beklenen eski milletvekili ve kend..
AYM’den nafaka için tarihi karar
Gündem

AYM’den nafaka için tarihi karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Karar oy çokluğuyla alındı.

Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu!
Dünya

Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu!

Danimarka’da, içinde tek bir Müslüman nüfusun dahi barınmadığı ücra bir adada eşine az rastlanır bir hidayet öyküsü yaşandı. Hayatları boyun..
Özgür Özel ve 3 CHP'li isim hakkında yeni gelişme!
Gündem

Özgür Özel ve 3 CHP'li isim hakkında yeni gelişme!

CHP'de sular durulmuyor. Son olarak Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkında dosya Ankara Başsavcılığı'na gönderildi...
Akit yazdı, sözde sanatçının konseri iptal oldu
Gündem

Akit yazdı, sözde sanatçının konseri iptal oldu

Kur’an-ı Kerim’in surelerini rezil bir şekilde şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo isimli sözde sanatçının Ankara'd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23