Hummm sesi... Kulak çınlamasını Norveçli bilim adamları araştırdı! İşte detaylar...
Kulak çınlaması için bilim adamlarının araştırma sonuçları art arda geliyor.
Kulak çınlaması için bilim adamlarının araştırma sonuçları art arda geliyor.
Dünya genelinde milyonlarca kişinin yıllardır şikâyet ettiği gizemli “uğultu” sesinin kaynağına ilişkin dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı.
Bilim insanları, dünya genelinde milyonlarca kişinin şikayet ettiği gizemli ‘hummm' fenomeninin ardındaki sırrı çözmüş olabilir.
Nüfusun yüzde 2-4'ü açıklayamadığı bir uğultu duyduğunu söylüyor Yüzde 68'i sesi çevresindeki insanların duymadığını ifade ediyor. Çoğu sesi yaklaşık 50 Hertz olarak tarif ediyor.
Norveçli araştırmacılar, nüfusun yüzde 2 ila 4'ünü etkilediği düşünülen bu fenomenin büyük ölçüde düşük frekanslı kulak çınlamasından kaynaklanabileceğini belirledi.
Bazı insanların duyup çevresindekilerin fark etmediği gizemli "hummm" sesi, uzun yıllardır bilim dünyasının çözemediği olaylardan biri olarak görülüyordu. Yeni bir araştırma, bu esrarengiz sesin ardındaki nedeni ortaya çıkarmış olabilir.
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