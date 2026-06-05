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Gündem Sosluklar geri dönüyor: Restoranlarda tek kullanımlık dönem bitiyor
Gündem

Sosluklar geri dönüyor: Restoranlarda tek kullanımlık dönem bitiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sosluklar geri dönüyor: Restoranlarda tek kullanımlık dönem bitiyor

Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltma hedefi doğrultusunda restoran ve kafelerde kullanılan tek kullanımlık sos paketlerine yönelik yeni kuralları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında ketçap, mayonez, hardal, şeker ve benzeri ürünlerin tek kullanımlık ambalajlarla sunulması kademeli olarak sınırlandırılacak.

Düzenleme, AB'nin Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) kapsamında hayata geçiriliyor. Amaç, plastik kullanımını azaltmak ve yeniden kullanılabilir servis yöntemlerini yaygınlaştırmak.

Yeni kuralların 12 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren Avrupa Birliği genelindeki restoran ve kafelerda, masada tüketilen yemekler için tek kullanımlık ketçap, mayonez ve benzeri sos paketleri kullanılamayacak.

YENİDEN DOLDURULABİLEN SOSLUKLAR

Yeni kurallara göre restoran, kafe ve otellerde masalarda bulunan tek kullanımlık ketçap, mayonez, soya sosu, şeker ve benzeri ürünler yerine yeniden doldurulabilen sosluklar, cam şişeler veya tekrar kullanılabilir kaplar kullanılacak.

AB yetkilileri, küçük ambalajların kullanım süresinin çok kısa olmasına rağmen ciddi miktarda atık oluşturduğunu belirtiyor. Düzenleme ile birlikte işletmelerin daha sürdürülebilir servis yöntemlerine geçmesi hedefleniyor.

BAZI YERLER KAPSAM DIŞINDA

Kuralların önemli istisnaları da bulunuyor. Paketli soslar paket servis ve eve teslim siparişlerinde kullanılmaya devam edebilecek. Ayrıca hastaneler ve bazı sağlık kuruluşları hijyen gerekçesiyle uygulamanın dışında tutulabilecek.

Avrupa Birliği verilerine göre ambalajlar, Birlik genelindeki plastik kullanımının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Yeni düzenleme, kişi başına düşen ambalaj atığını önümüzdeki yıllarda azaltmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı çevre politikalarının bir parçası olarak görülüyor.

Düzenlemenin uygulanmasıyla birlikte Avrupa genelindeki restoran ve kafalarda tek kullanımlık sos paketlerinin yerini yeniden kullanılabilir servis sistemlerinin alması bekleniyor.

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