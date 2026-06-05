Her daim bunu yapın yoksa?!? Meyvelerin ömrünü uzatan tüyolar: Yıkayarak koyarsanız...

Hızlı bozulan gıdalar canınızı sıkmasın. Doğru saklama teknikleriyle meyvelerin ömrünü uzatmak ve her daim taze tüketmek mümkün. Mutfakta en sık karşılaşılan sorunların başında, büyük bir hevesle alınan meyvelerin birkaç gün içinde tazeliğini yitirip çürümesi geliyor. Ancak doğru bilinen yanlışları değiştirerek ve birkaç basit yöntemi uygulayarak meyvelerin ömrünü iki katına çıkarmak elinizde.