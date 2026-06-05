Her daim bunu yapın yoksa?!? Meyvelerin ömrünü uzatan tüyolar: Yıkayarak koyarsanız...
Meyvelerle ilgili bu bilgileri not etmelisiniz...
Meyvelerle ilgili bu bilgileri not etmelisiniz...
Hızlı bozulan gıdalar canınızı sıkmasın. Doğru saklama teknikleriyle meyvelerin ömrünü uzatmak ve her daim taze tüketmek mümkün. Mutfakta en sık karşılaşılan sorunların başında, büyük bir hevesle alınan meyvelerin birkaç gün içinde tazeliğini yitirip çürümesi geliyor. Ancak doğru bilinen yanlışları değiştirerek ve birkaç basit yöntemi uygulayarak meyvelerin ömrünü iki katına çıkarmak elinizde.
İşte meyvelerinizi taze tutacak o yöntemler: ETİLEN GAZI TUZAĞINA DİKKAT Muz, elma ve avokado gibi meyveler olgunlaşırken "etilen" gazı salgılar. Bu gaz, yanlarındaki diğer meyvelerin hızla çürümesine yol açar. Bu yüzden etilen üreten meyveleri diğerlerinden ayrı saklamalısınız.
YIKAMADAN SAKLAYIN Meyveleri eve gelir gelmez yıkamak, nem oranını artırarak küf oluşumunu hızlandırır. Meyveleri tüketeceğiniz zaman yıkamalısınız. DOĞRU AMBALAJ KULLANIMI Çilek, böğürtlen gibi hassas meyveleri plastik kap yerine, altına kağıt havlu serilmiş cam saklama kaplarında muhafaza edin. Kağıt havlu fazla nemi hapseder.
MUZLARIN SAPINI SARIN Muzların sap kısmını streç filmle sarmak gaz salınımını azaltır ve kararmalarını geciktirir.
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