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Yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonrası açıklama yaptı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
Yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin töreni için TBMM’ye geldi. Erdoğan saat 16.43'te yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Duygularımı akşam Külliye'deki konuşmamda aktaracağım" dedi.

Gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı" sorusuna ise "Başkan diyebilirsiniz" diye yanıt verdi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
  1. Cumhurbaşkanı
  2. TBMM
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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