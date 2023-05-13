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Gündem Yemenli Vaiz Cuma hutbesinde özetledi! 14 Mayıs seçimi neden tarihi?
Gündem

Yemenli Vaiz Cuma hutbesinde özetledi! 14 Mayıs seçimi neden tarihi?

Yeniakit Publisher
2023-05-13 02:09:00 - 2023-05-13 02:11:10

Yemenli Vaiz Ahmed el-Zarraa, bugünkü Cuma hutbesinde 14 Mayıs 2023 seçiminin önemini anlattı.

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimi için saatleri sayarken, İslam dünyasının da gözü kulağı ülkemize çevrildi.

Yemenli Vaiz Ahmed el-Zarraa, bugünkü Cuma hutbesinde 14 Mayıs 2023 seçiminin önemini anlattı.

Ahmed el-Zarraa, "Bu seçim ülkemizde olsaydı rakipler arasında çok bir fark olmayacaktı. Ama Türkiye'deki seçim İslam davasına döndü." dedi.

Yemenli Vaiz vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verilmesi çağrısında bulundu.
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