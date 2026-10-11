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Sağlık Bakan Memişoğlu’ndan akciğer paylaşımı: Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır
Sağlık

Bakan Memişoğlu’ndan akciğer paylaşımı: Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır

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Bakan Memişoğlu’ndan akciğer paylaşımı: Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sigaranın akciğerlerde yol açtığı korkunç tahribatı gözler önüne seren fotoğraflı paylaşımında tütünün faturasını acı bir dille özetledi. "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" uyarısında bulunan Memişoğlu, tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumca taşınan ortak bir yük olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" başlığıyla yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."

Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi bildiklerini vurgulayan Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Amaçlarının, başta gençler olmak üzere toplumu tütünün yıkıcı etkilerinden korumak, daha sağlıklı ve daha rahat nefes alabilen Türkiye'yi inşa etmek olduğunun altını çizen Memişoğlu, "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Ahmet

Istanbulda sokakta ,otobus duraklarinda sigara dumanina mariz kaliyoruz ,sigara icmeden daha fazla sigara dumani soluyoruz. Sokakta sigara icmek yasaklansin ,sokak kosekerinde sigara icme kosekeri olsun ,cafelerin en iyiv,rahat. Manzarali yerleri sigara ucenlere ayriliyor bakan once bunun onune gecsin
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