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Dünya Yemenli kadınlardan, Husilerin Abdiye ilçesindeki kuşatmayı kaldırması için gösteri
Dünya

Yemenli kadınlardan, Husilerin Abdiye ilçesindeki kuşatmayı kaldırması için gösteri

Yemen'in orta kesimlerindeki Marib vilayetinde bir araya gelen kadınlar, Husiler'den Abdiye ilçesine uyguladığı kuşatmayı sonlandırmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 09:43:00 -
Yemenli kadınlardan, Husilerin Abdiye ilçesindeki kuşatmayı kaldırması için gösteri

Düzenlenen protestoda, kuşatmadan dolayı oluşan yaşam koşullarını eleştiren pankartlar taşıyan kadın göstericiler, ilçede 35 bin kişinin kuşatma altına tutulmasını kınadı.

Kadın aktivistler daha sonra yaptıkları yazılı açıklamada, "Abdiye ilçesi, Husi milislerin, ilaç, gıda, içilecek su girişine engel olmalarıyla boğucu bir kuşatmaya maruz kalıyor. Acil bir müdahale ile ilçedeki kadın, çocuk ve yaşlılar kurtarılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kadın göstericiler, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonuna, bölgeye kurulacak hava köprüsüyle ilaç ve gıda yardımlarının acilen yapılması çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti dün, Birleşmiş Milletlerden Abdiye ilçesindeki binlerce sivile uygulanan kuşatmanın kaldırılması için acil müdahale çağrısında bulunmuştu.

Marib vilayetine bağlı Abdiye ilçesi tüm giriş çıkışlarıyla yaklaşık 3 haftadır, Husi milisler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

 

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