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Yemen'in Hadramevt vilayetindeki kabileden üyelerine yönelik suikastlere tepki

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:30:53 -
Yemen'in Hadramevt vilayetindeki kabileden üyelerine yönelik suikastlere tepki

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in Hadramevt ilindeki Yafi kabilesi, son zamanlarda üyelerinden bazılarına düzenlenen suikastlerin sorumlularını ortaya çıkarması için yerel yönetim, askeri ve güvenlik teşkilatlarına 4 gün süre verdiğini açıkladı.

Kabileden yapılan yazılı açıklamada, Hadramevt ilindeki yerel yönetim, güvenlik teşkilatı ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kabile üyelerine düzenlenen suikastlerin sorumlularını ortaya çıkarmaktan sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kabile üyelerine düzenlenen suikastlerin sorumlularını ortaya çıkarmak için yetkililere 4 gün süre verildiği aktarıldı.

Hadramevt ilindeki El-Vadi ve Es-Sahra bölgelerindeki askeri ve güvenlik teşkilatının yapısında değişiklik yapılması ve suçluların yargılanması çağrısında bulunulan açıklamada, yerel yönetim, yargı, askeriye ve güvenlik teşkilatlarında görev yapan kabile üyelerinden de hükümete baskı yapmak için işlerine 1 hafta ara vermeleri istendi.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde 26 Mayıs'ta yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu söz konusu kabile mensuplarından Şibam İlçe Emniyet Müdürü Salih Ali Cabir ve 4 koruması hayatını kaybetmişti.

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