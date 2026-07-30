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Her yöntem güvenli olmaz! Doğru diş beyazlatmanın püf noktaları

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Her yöntem güvenli olmaz! Doğru diş beyazlatmanın püf noktaları

Diş Hekimi Aydan Gürcan, hekim kontrolünde ve doğru yöntemlerle yapılan diş beyazlatma işleminin güvenli olduğunu ifade etti. İnternetten veya marketten alınan ürünlerin bilinçsiz kullanımının ise diş ve diş etlerinde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Foto - Her yöntem güvenli olmaz! Doğru diş beyazlatmanın püf noktaları

Daha beyaz dişlere sahip olmak isterken yanlış ürün kullanımı ağız sağlığını tehdit ediyor. Yaz aylarında bronzlaşan ten ile birlikte daha beyaz ve parlak dişlere sahip olma isteği de artıyor. Gülüş estetiğinin önemli bir parçası haline gelen diş beyazlatma uygulamaları, hem estetik beklentilerin yükselmesi hem de güvenli tedavi yöntemlerinin gelişmesi sayesinde günümüzde en sık tercih edilen diş hekimliği işlemleri arasında yer alıyor. Liv Hospital Ulus Diş Hekimi Aydan Gürcan, diş beyazlatma işleminin mutlaka hekim kontrolünde uygulanması gerektiğini belirterek, doğru yöntemlerle gerçekleştirildiğinde işlemin diş sağlığı açısından güvenli olduğunu söyledi.

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Foto - Her yöntem güvenli olmaz! Doğru diş beyazlatmanın püf noktaları

Diş beyazlatma nasıl etki ediyor? Gürcan, "Diş beyazlatma (bleaching), diş yapısında zamanla oluşan renklenmelerin kimyasal oksidasyon yöntemiyle giderilmesi esasına dayanır. İşlem sırasında kullanılan hidrojen peroksit ve karbamid peroksit içerikli ajanlar, diş içerisinde renk değişimine neden olan pigment moleküllerini parçalayarak daha küçük ve renksiz moleküllere dönüştürür. Böylece dişlerin doğal yapısı korunurken daha açık ve parlak bir görünüm elde edilir" dedi. Diş Hekimi Aydan Gürcan, diş beyazlatmada etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış iki profesyonel yöntemin uygulandığını belirterek şöyle konuştu: "Klinik ortamında, diş hekimi kontrolünde gerçekleştirilen bu yöntemde yüksek konsantrasyonlu beyazlatıcı ajanlar kullanılır. Uygulama genellikle 15-20 dakikalık seanslar halinde gerçekleştirilir ve çoğu hastada 2-3 seansta tamamlanır. İşlem sonrasında bazı hastalarda yaklaşık 24 saate kadar sürebilen hafif diş hassasiyeti görülebilir. Bu durum geçicidir ve dişlerde kalıcı bir hasara yol açmaz."

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Foto - Her yöntem güvenli olmaz! Doğru diş beyazlatmanın püf noktaları

Ev tipi beyazlatmada hastaya özel hazırlanan şeffaf plakların kullanıldığını söyleyen Gürcan, "Hekimin önerdiği konsantrasyona göre plaklar günde 2-8 saat ya da gece boyunca yaklaşık 1-2 hafta uygulanır. Bu yöntemde hassasiyet riski daha düşük olmakla birlikte, elde edilen renk açılması ofis tipi uygulamaya göre daha sınırlı olabilir. Araştırmalar, ofis tipi beyazlatmanın ardından uygulanan ev tipi pekiştirme tedavisinin daha homojen, daha doğal ve daha uzun süre kalıcılığını koruyan sonuçlar sağladığını göstermektedir" ifadelerini kullandı. Toplumda en sık merak edilen konulardan birinin de diş beyazlatmanın diş minesine zarar verip vermediği olduğunu ifade eden Diş Hekimi Aydan Gürcan, bilimsel araştırmaların doğru konsantrasyonda ve hekim kontrolünde gerçekleştirilen beyazlatma işlemlerinin diş minesinin mikrosertliği ve yüzey yapısında kalıcı bir hasara neden olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Buna karşılık marketlerde veya internet üzerinden temin edilen, hekim önerisi olmadan kullanılan beyazlatıcı kozmetik ürünlerin etkinliğinin bilimsel olarak yeterince kanıtlanmadığını vurgulayan Gürcan, bilinçsiz kullanımın diş ve diş eti dokularında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceği konusunda uyardı.

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Foto - Her yöntem güvenli olmaz! Doğru diş beyazlatmanın püf noktaları

Beyazlatma işleminin başarısını artırmak ve elde edilen rengin daha uzun süre korunmasını sağlamak için ilk 10 gün boyunca çay, kahve, vişne suyu, kola, salça, baharatlı soslar gibi yoğun renk veren yiyecek ve içeceklerden uzak durulmasının önerildiğini söyleyen Gürcan, "Sigara kullanımının sınırlandırılması da beyazlığın kalıcılığı açısından önem taşıyor" dedi. Profesyonel diş beyazlatma uygulamalarında görülebilecek yan etkilerin genellikle hafif ve geçici olduğunu söyleyen Gürcan, "En sık karşılaşılan durum diş hassasiyetidir. Bu hassasiyet, diş pulpasında oluşan geçici reaksiyona bağlı gelişir ve çoğunlukla 24 saat içerisinde tamamen kaybolur. Potasyum nitrat veya florür içeren duyarsızlaştırıcı ajanlar hassasiyetin azaltılmasına yardımcı olur. Diş eti hassasiyeti ise beyazlatıcı ajanın diş etiyle temas etmesi sonucu oluşabilir. Hekim tarafından uygulanan koruyucu bariyerler ve uygun hazırlanan plaklar sayesinde bu risk büyük ölçüde önlenebilir. Oluşması halinde ise genellikle 12 saat içinde kendiliğinden düzelir" dedi. Diş Hekimi Aydan Gürcan, her diş renklenmesinin beyazlatma tedavisine aynı oranda yanıt vermediğini belirterek, işlem öncesinde mutlaka ayrıntılı bir diş hekimi muayenesi yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca kompozit dolgular, porselen kaplamalar ve lamine veneerlerin beyazlatıcı ajanlardan etkilenmediğini hatırlatan Gürcan, beyazlatma işlemi sonrasında mevcut restorasyonların yeni diş rengine uyum sağlayabilmesi için yenilenmesinin gerekebileceğini söyledi. Gürcan, "Doğru hasta seçimi, uygun tedavi yöntemi ve hekim kontrolünde gerçekleştirilen diş beyazlatma uygulamaları; güvenli, etkili ve doğal görünümlü bir gülüş elde edilmesini sağlayan başarılı estetik diş hekimliği tedavilerinden biridir" dedi.

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