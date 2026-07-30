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Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

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Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi’nde yaklaşık 60 yıl önce deneme amaçlı başlatılan kiraz aşılaması, bugün Avrupa’ya ihracat yapılan ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan bir üretim hikâyesine dönüştü.

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Foto - Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

Toros Dağları'nın yaklaşık 1600 metre rakımlı yamaçlarında yetişen Çığşar kirazı, geç olgunlaşması, iri meyvesi, sert dokusu, yüksek şeker oranı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor. Geçmişte ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan mahalle sakinleri, yıllar içinde kiraz üretimine yönelirken, ilk olarak Çığşar Mahallesi'nde başlayan yetiştiricilik zamanla Çokak ve Kabaca mahallelerine de yayıldı. Üreticiler yıl boyunca budama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarıyla bahçelerini yeni sezona hazırlarken, hasadın ardından ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'ini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dış pazarlara gönderiyor.

#2
Foto - Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

Andırın Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Muzaffer Çığşar, mahallede kiraz üretiminin temelinin 1968-1969 yıllarında kuş kirazı ağaçlarına yapılan Ziraat 900 çeşidi aşılamalarıyla atıldığını söyledi. Deneme çalışmalarından başarılı sonuç alınmasının ardından üretimin hızla yaygınlaştığını anlatan Çığşar, hayvancılıkla uğraşan bölge halkının zamanla kiraz yetiştiriciliğini önemli bir gelir kapısına dönüştürdüğünü ifade etti.

#3
Foto - Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

5-6 BİN TON KİRAZ HASADI YAPILIYOR: Mahallede her yıl ortalama 5 ila 6 bin ton kiraz hasadı yapıldığını belirten Çığşar, "Üretimin ilk yıllarında kirazımızı tanıtmak amacıyla Mersin, Hatay, İskenderun, Adana ve Gaziantep'e götürerek satışını yaptık. Kirazımız aroması, yüksek şeker oranı ve iri yapısıyla tercih edilen bir tür olarak öne çıkıyor. Halkımız ürünün lezzetini 'çikolata gibi bir kiraz' şeklinde anlatıyor." dedi. Hasat sonrasında bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Çığşar, budama, gübreleme ve ilaçlamayla ağaçların yeni sezona hazırlandığını kaydetti.

#4
Foto - Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

PAZARA EN GEÇ GİREN ÜRETİCİ OLMAYI HEDEFLİYORLAR: Çığşar kirazının bugün İngiltere başta olmak üzere Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Rusya'ya ihraç edildiğini belirten Muzaffer Çığşar, yüksek rakım nedeniyle geç hasat edilen ürünün, Türkiye'nin diğer geç olgunlaşan kirazlarıyla aynı döneme denk gelmesinin pazarda rekabet oluşturduğunu söyledi. Daha geç olgunlaşan çeşitler üzerinde deneme üretimleri yaptıklarını aktaran Çığşar, "Mahalle olarak hedefimiz pazara en son giren üretici olmak. Bunu başardığımızda kirazımızın ekonomik değeri çok daha yüksek olacaktır." diye konuştu.

#5
Foto - Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

HASAT DÖNEMİNDE NÜFUS DÖRT KATINA ÇIKIYOR: Çığşar Mahalle Muhtarı Tuğrul Çığşar da kiraz sezonuyla birlikte mahallede büyük hareketlilik yaşandığını belirterek, yaklaşık 2 bin 500 olan nüfusun hasat döneminde 10 bine ulaştığını söyledi. Kiraz üretiminin mevsimlik işçilere de istihdam sağladığını ifade eden Çığşar, "Osmaniye'den ve Kahramanmaraş merkezden çok sayıda mevsimlik işçi kiraz toplamak için mahallemize geliyor. Ürettiğimiz kirazın yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bunun hem üreticilerimize hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını düşünüyorum." dedi.

#6
Foto - Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

Kiraz üreticisi Emine Arıkanoğlu ise babasının da aralarında bulunduğu birkaç kişinin yıllar önce getirdiği kiraz fidanlarının aşılanmasının ardından mahallede üretimin hızla yaygınlaştığını anlattı. İlkbaharla birlikte başlayan bakım çalışmalarının ardından hasat heyecanı yaşadıklarını dile getiren Arıkanoğlu, atıl durumdaki kiraz bahçelerini yeniden üretime kazandırarak verim ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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