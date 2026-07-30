Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

PAZARA EN GEÇ GİREN ÜRETİCİ OLMAYI HEDEFLİYORLAR: Çığşar kirazının bugün İngiltere başta olmak üzere Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Rusya'ya ihraç edildiğini belirten Muzaffer Çığşar, yüksek rakım nedeniyle geç hasat edilen ürünün, Türkiye'nin diğer geç olgunlaşan kirazlarıyla aynı döneme denk gelmesinin pazarda rekabet oluşturduğunu söyledi. Daha geç olgunlaşan çeşitler üzerinde deneme üretimleri yaptıklarını aktaran Çığşar, "Mahalle olarak hedefimiz pazara en son giren üretici olmak. Bunu başardığımızda kirazımızın ekonomik değeri çok daha yüksek olacaktır." diye konuştu.