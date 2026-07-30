Deneme aşılamasıyla başladı: Avrupa sofralarının vazgeçilmezi oldu

Toros Dağları'nın yaklaşık 1600 metre rakımlı yamaçlarında yetişen Çığşar kirazı, geç olgunlaşması, iri meyvesi, sert dokusu, yüksek şeker oranı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor. Geçmişte ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan mahalle sakinleri, yıllar içinde kiraz üretimine yönelirken, ilk olarak Çığşar Mahallesi'nde başlayan yetiştiricilik zamanla Çokak ve Kabaca mahallelerine de yayıldı. Üreticiler yıl boyunca budama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarıyla bahçelerini yeni sezona hazırlarken, hasadın ardından ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'ini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dış pazarlara gönderiyor.