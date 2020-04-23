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Aktüel

Yemen'in Aden Körfezi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Hadramevt ve Mehra illerinde hissedilen deprem can ya da mal kaybına neden olmadı

2020-04-23 12:26:05 -
Yemen'in Aden Körfezi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

ADEN (AA) - Yemen'in Aden Körfezi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ülkenin doğusundaki Hadramevt Valiliği Meteorolojik ve Erken Uyarı Biriminden yapılan yazılı açıklamada, depremin Aden Körfezi ortalarında Arap ve Afrika adasının tektonik plakasının fay hattında meydana geldiği belirtildi.

Hadramevt ve Mehra illerinde hafif şekilde hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremin can ya da mal kaybına neden olmadığı kaydedildi.


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