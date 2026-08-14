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Spor Maç bitti, Barış Alper Yılmaz hayatının şokunu yaşadı
Spor

Maç bitti, Barış Alper Yılmaz hayatının şokunu yaşadı

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Maç bitti, Barış Alper Yılmaz hayatının şokunu yaşadı

Süper Lig'in açılış haftasında Arca Çorum FK ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Barış Alper Yılmaz'ı ıslıklayarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. Victor Osimhen'in 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Alexandros Kyziridis ve 61. dakikada Jesus Ramirez'in gollerine engel olamayarak 2-1 geriye düştü.

Çorum FK, 70. dakikada Kyziridis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Galatasaray 90. dakikada Osimhen'in ikinci golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

 

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Galatasaray'ın karşılaşmada 2-1 geriye düşmesinin ardından RAMS Park'taki tribünlerden "Yönetim istifa!" tezahüratları yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi karşılaşmanın sona ermesinin ardından da devam etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'I ISLIKLADILAR

Maçın bitiş düdüğünün ardından tepkinin yöneldiği isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Galatasaray taraftarları, sahasında 10 kişi kalan Çorum FK karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Barış Alper Yılmaz'ı ıslıklayarak protesto etti.

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